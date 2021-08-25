مصر.. شاب يتحرش بفتاة في الشارع أمام المارة والفتاة تلقنه درسا - فيديو

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يشير إلى حدوث واقعة تحرش بإحدى السيدات من قبل أحد الأشخاص.



ظهرت في الفيديوهات إحدى السيدات ممسكة بطفل وحولها مجموعة من السيدات، ويوجهن وابلا من السباب والقذف لشاب ماثل أمامهن لتحرشه بإحداهن، محاولات بذلك لفت انتباه المارة، حتى يساعدهم أحد الأشخاص في احتجاز المتحرش لحين وصول قوات الشرطة.

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ويظهر في مقطع فيديو آخر، تجمع الأهالي حول المتحرش بينما يأتي زوج السيدة وينهال على المتحرش بزوجته بالضرب واللكمات قبل أن يتمكن المتواجدون في الشارع من إبعاده عنه، وتقوم سيدة بأحد العقارات في المنطقة بسكب ماء على المتواجدين في الشارع ليبتعدوا جميعا ويقتادوا المتحرش إلى قسم الشرطة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر تعديل قانون العقوبات بما يخدم تشديد عقوبة التحرش .



وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.



المصدر : روسيا اليوم

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