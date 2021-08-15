الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

المنظومة السياسية: العمل على وضع توصيات لمواجهة المال الفاسد

أسباب تجعلك تأكل عندما لا تكون جائعا

وفاة أسطورة كرة القدم صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية

رئيس هيئة الأركان يدعو الطلبة الالتزام في البروتوكول الصحي

مكرهة صحية أمام مدرسة بعمان- صور

وزير العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة

وزارة السياحة: 20 ألف شخص تقدموا للوظائف المؤقتة

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات السياسية

الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا حادث انفجار عكار

نقابة الصحفيين تؤكد حرصها على إجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة

الأحد، 15-08-2021 03:08 م

فيديو مؤثر لأب خسر اولاده في كارثة عكار

924feeb464a09a0416a695967f67ef84


الوكيل الإخباري - بدأت تتكشف فاجعة انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار فجر اليوم، وفي هذا السياق انتشر فيديو لاب مفجوع خسر اولاده الاثنين، كانا بانتظار دورهما لتعبئة البنزين.

اضافة اعلان

 

بحرقة ولوعة قال الاب شو بدي قول لاولادي اخواتكن ماتو كرمال البنزين، واضاف الله يحرق اولادكم متل ما حرقتو اولادي، الله لا يوفقكن. هذا وعادت ازمة البنزين الى الواجهة بعد الحديث عن رفع الدعم كلياً عن المحروقات ما اثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً عند المواطنين والسياسين على حد سواء.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021815122952554QN

دراسة أمريكية .. الغناء والعزف الموسيقي يساعدان مرضى الخرف

FORDModelT-2473_3

تعرف على أقدم 5 ماركات سيارات في العالم

5a8bee7611edf

طريقة تنظيف فلتر هواء السيارة

1-1454776

لندن ..7 دقائق و25 ثانية تطلب منها الأمر لركن سيارتها - شاهد

عراق

مطعم في بغداد يقدم وجبات مجانية لمن تلقوا لقاح كورونا

WhatsApp Image 2021-08-15 at 1.38.24 PM (1)

بعد 19 عاماً .. فتاة أمريكية تكتشف بأن قلبها ليس بمكانه -شاهد

أخبار متعلقة
view-from-telefrique

لبنان.. دقائق تحبس الأنفاس في التلفريك بسبب الكهرباء

9110f694-b506-46bb-973f-11c6b003544b

صورة جديدة لمُنقذة الأطفال الثلاثة من انفجار مرفأ بيروت تثير جدلا واسعا.. شاهد

ط

ربط شاب بمقعد الطائرة إثر اعتدائه على المسافرين في أمريكا ... فيديو

1588887_0

'متوفى' يتحرك خلال جنازته في مصر.. ويلتقط أنفاسه! - فيديو