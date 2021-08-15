فيديو مؤثر لأب خسر اولاده في كارثة عكار

الوكيل الإخباري - بدأت تتكشف فاجعة انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار فجر اليوم، وفي هذا السياق انتشر فيديو لاب مفجوع خسر اولاده الاثنين، كانا بانتظار دورهما لتعبئة البنزين.

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بحرقة ولوعة قال الاب شو بدي قول لاولادي اخواتكن ماتو كرمال البنزين، واضاف الله يحرق اولادكم متل ما حرقتو اولادي، الله لا يوفقكن. هذا وعادت ازمة البنزين الى الواجهة بعد الحديث عن رفع الدعم كلياً عن المحروقات ما اثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً عند المواطنين والسياسين على حد سواء.

المصدر - لبنان 24