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الثلاثاء، 13-07-2021 03:04 م

معلومات هامة عن البطاطا المقلية في يومها العالمي - صور

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الوكيل الإخباري - تعتبر البطاطا المقلية وجبة شهية عند الكثيرين ، حيث أن مذاقها الشهي بالنكهات المتعددة ، قول مأثور يؤمن به الملايين من عاشقي البطاطس المقلية التي تحتفل، الثلاثاء، باليوم العالمي لها.

يحتفل الملايين حول العالم في الـ13 يوليو باليوم العالمي للبطاطس المقلية، معشوقة الصغار والكبار وبطلة موائد الطعام.

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واحتفالاً بهذه المناسبة الخاصة لمعشوقة العالم، يستعرض التقرير التالي مجموعة من المعلومات التي قد لا يعرفها البعض عن البطاطس المقلية في يومها العالمي، وفقاً لموقع "wishker".

 

- تاريخ البطاطس المقلية :


تتمتع البطاطس المقلية بتاريخ مثير، الذي يرجع ظهورها إلى بلجيكا وليس لفرنسا كما يوحي اسمها، القصة التي عثر عليها في مخطوطة عائلية مؤرخة بعام 1781.


وكشفت المخطوطة عن أن البطاطس قُطعت في الأصل على شكل سمكة وقدمت بدلاً من الأسماك التي يتم اصطيادها عادةً في القرى الصغيرة في بلجيكا، الأمر الذي يبدو أنه يرجع إلى تجمد النهر وعدم إمكانية صيد الأسماك التي اعتادوا صيدها وقليها.


أما اسم "الفرينش فرايز French Fries" فغالباً ما يُنسب إلى القوات القادمة خلال الحرب العالمية الأولى الذين وضعوا أيديهم على البطاطس البلجيكية، إذ كانت اللغة الرسمية للجيش البلجيكي آنذاك هي الفرنسية، ونتيجة لذلك اعتقد الرجال أنهم في فرنسا وليس بلجيكا.

- البطاطس الفلمنكية

من المثير للاهتمام، أن البطاطس المقلية لا تزال تُعرف باسم "البطاطس الفلمنكية Flemish Fries" في المنطقة التي أنشئت فيها لأول مرة.

- أسماء البطاطس المقلية حول العالم


تُعرف البطاطس المقلية باسم "Pommes Frites" في فرنسا، و"patatas fritas" في إسبانيا، و"الرقائق أو chips" في المملكة المتحدة.
ويوجد أكثر من مئات الأنواع المختلفة من البطاطس المقلية حول العالم.

 

- فوائد البطاطس المقلية 



بالإضافة إلى مذاقها الشهي الذي يعشقه الكبار والصغار، تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تساهم في تهدئة المزاج، وتقليل التوتر والمساعدة على الهدوء.

- وصول البطاطس المقلية لأمريكا : 



تقول الأسطورة إن الرئيس الـ3 لأمريكا، توماس جيفرسون، قدم البطاطس المقلية في الولايات المتحدة في مأدبة عشاء رسمية عام 1802، بعد عودته من رحلة إلى فرنسا.

 

 

المصدر - العين الإخبارية 







 




 

 


 

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