مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما قاله أحد ركاب الغواصة تيتان قبل رحيله

الوكيل الاخباري - بعد أسابيع على مأساة الغواصة تيتان التي انفجرت في قاع البحر حزيران الفائت، فجر صحافي كان سيلتحق برحلة الموت مفاجأة من العيار الثقيل، حول ما قاله أحد ركاب الغواصة عن النهاية المأساوية.

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فقد قال الصحافي أرني وايزمان، وهو رئيس تحرير مجلة "Travel Weekly" إن المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، الذي لقي حتفه في الكارثة، كان قد أبلغه من قبل أن ركاب الغواصة لا يتم إبلاغهم بإجراءات الطوارئ لأنهم سيموتون قبل معرفة ذلك.



كما بين أن الركاب كان يتم تدريبهم فقط على كيفية هبوط الغواصة وصعودها، ويتم تسليمهم سترة وجوارب، مضيفا: "لم يكن هناك أي تدريب حقيقي. وحتى عندما زرت الغواصة من الداخل في اليوم الأخير، فوجئت بأنها مجرد أرضية مسطحة"، وفق ما نقله موقع "insider".



وأوضح أن الخبير الفرنسي الراحل كشف له: "إذا كانت هناك مشكلة هيكلية، فسنموت جميعا قبل أن نعرفها"، مشيرا إلى أنه قالها وهو يضحك.



وكان الصحافي أمضى 8 أيام على متن "Polar Prince"، وهي سفينة دعم "تيتان" في مايو الماضي، حيث تحدث مع خبراء من بينهم الخبير الفرنسي الذي زار حطام "تيتانيك" من قبل عدة مرات.

ولم يتمكن الصحافي من اللحاق بالرحلة لأنها ألغيت في ذلك الوقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

