الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

عودة التعليم عن بُعد .. مطالبات بعض أولياء الأمور

أسعار الذهب الاثنين 13/9/2021

السياحة : الاستمرار باستقبال مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

التعليم العالي لـ الوكيل: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. العثور على صاحب محفظة خلال دقائق

منحة بقيمة 22 مليون يورو للأردن

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

وفيات الاثنين 13/9/2021

الاحتلال يقتحم منزلي الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

عاجل

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

الإثنين، 13-09-2021 10:10 ص

مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية - صورة

613e9a5b4c59b7769d5d88c1


الوكيل الإخباري - عثر أحد الليبيين المقيمين بالقرب من الصحراء الكبرى على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية يشير إلى ديناصور صغير.

اضافة اعلان

 

ووفقا لخبر أوردته وكالة الأنباء الليبية مساء أمس الأحد، فإن الهيكل في حجم راحة اليدين، وقد تضررت بعض أطرافه، لكن بنيته العامة ما زالت متماسكة ويتمتع برأس قوية وفكين ظاهرتين، وأكثر ما يميزه هو ضآلة حجمه الذي لا يتجاوز 15 سنتيمترا.

وقال المواطن، الذي عثر على الهيكل للوكالة، إنه :"عثر عليه ظاهرا بفعل عوامل التعرية، ولفت نظره حجم الرأس مما جعله يلتقط الهيكل والذي تبين له انه يشبه الديناصورات الكبيرة من حيث الشكل رغم صغر حجمه، فهو يتمتع بأسنان كبيرة وفك قوى مقارنة بحجمه".

وأوضح المواطن أنه تواصل مع مختصين في علم الحفريات فأخبروه بأن ما عثر عليه هو نوع ينتمي لفصيلة "كونغو نافون كيلي "، الذي سبق الديناصورات و"التيرو صورات" الطائرة، وأن بعضها يبلغ طوله فقط (10) سنتيميترات.


وبحسب الوكالة، تبين من  الصور التي التقطت للهيكل، أن الديناصور الصغير  يبدو أنه كان بالغا وقت وفاته، بسبب حلقات النمو الموجودة في عظامه.


ويحتفظ المواطن ببقايا الديناصور كذكرى عن حقب مرت على الحياة في الأراضي الليبية، وهو ما جعله يهتم بالاطلاع ودارسة حقبة الديناصورات كثيراً ويقرأ عنها، مبديا استعداده لمنح ما عثر عليه لأية جهة علمية أو جامعه تريد دراسة هذه الحفرية والاستفادة منها علمياً.


 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
8E3B92F2-EBD1-46E4-B99C9A0556CC0E9E

نظام جديد يحد من تكاثر البعوض في كاليفورنيا

2-12338

نصائح وحيل من أجل اكتشاف كذب محدثك

Flowers_02

لمدة قصيرة فقط.. سجاد من الزهور في صحراء افريقية - صورة

1200x675_cmsv2_adb7987e-8fba-5efd-afe4-4396d8382ecc-6058488

شاهد ...اصطدام سيارة رباعية الدفع بمضخة وقود في ديترويت واشتعال النيران فيهما

image (1)

تي شيرت ذكي يراقب صحة القلب والتنبيه عند وجود أي مشاكل صحية - صورة

image

منزل الفنان الأسترالي جون دويي يباع بـ2.35 مليون دولار

أخبار متعلقة
613855404c59b740e45661ed

عالم آثار هاو يعثر على كنوز ذهبية فريدة عمرها 1500 عام في الدنمارك

173-224342-three-horned-triceratops-dinosaur_700x400

بيج جون اكبر ديناصور ثلاثي القرون يباع في مزاد علني بباريس - صور

تعتع

العثور على ثعبان عملاق في حديقة باسكتلندا - فيديو

راتب-عامل-النظافة-في-ألمانيا

عامل نظافة يعثر على 400 ألف جنيه وسط القمامة في مصر

47912-A-model-of-a-dinosaur

العثور على بيض ديناصور عمرها 90 مليون سنة في الصين