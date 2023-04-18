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الثلاثاء، 18-04-2023 11:25 ص

موقف بطولي لصحاب سيارة في مواجهة 4 لصوص حاولوا سرقته في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثقت لقطات بطولية لمالك منزل شجاع، وهو يواجه أربعة لصوص سيارات كانوا يحاولون سرقة سيارته.

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وأظهر الفيديو لحظة تسلل لص شاب إلى الممر في روكي هيل ، كونيتيكت ، الولايات المتحدة ، ويقفز إلى سيارة والتي يبدو أنها تُركت بدون قفل في الممر، وعندما يبدأ سارق السيارة تشغيل المحرك ، يندفع صاحب المنزل ويمسك باللص الذي كان بالفعل نصف جسده خارج السيارة ، محاولًا الفرار من مكان الحادث.

 

ودفع اللص صاحب المنزل الغاضب إلى السيارة بينما يواصل محاولته الهرب ، لكن مالك السيارة الشجاع يسحبه إلى القتال ، ويصرخ في وجهه؛ حيث قام بتثبيت خاطف السيارة على ظهره وكتفيه ، بينما يبدأ اللص في استدعاء رفاقه المجرمين لمساعدته.


ويندفع مجرم ثانٍ إلى الممر ويبدأ في لكم وركل صاحب المنزل قبل خلع حذائه وضرب الرجل به، في هذه الأثناء ، يرفض صاحب المنزل تخفيف قبضته على البلطجي الأول ، الذي يمسك به أيضًا، ولا يتوقف اللصوص عن ضرب صاحب المنزل إلا بعد أن سمعوا امرأة تهدد بالاتصال بالشرطة أثناء قيامهم بالسطو على السيارة، ليفروا بعدها هاربين.

 

 

 

 

 

صدى البلد 

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