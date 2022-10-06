ميغان ماركل تعود إلى العمل بعد وفاة الملكة إليزابيث

الوكيل الإخباري - بعد مرور 4 أسابيع على وفاة جدة زوجها، الملكة إليزابيث الثانية وانتهاء فترة الحداد الرسمي والملكي التي تلت ذلك، استأنفت الأمريكية ميغان ماركل تسجيل برنامجها الإذاعي الجديد Archetypes، وذلك يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع والموافق ليوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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واستضافت زوجة الأمير هاري في الحلقة الجديدة الممثلة الكوميدية مارجريت تشو، وعالمة الاجتماع نانسي وانغ يوين إضافة إلى الصحافية ليزا لينغ، فيما كان موضوع النقاش عن الصورة النمطية لما يطلق عليه في الغرب "سيدة التنين" والمسميات الأخرى التي تطلق على النساء الأسيويات، وتساهم في تشكيل تصور مجتمعي غير صحيح عن المرأة الآسيوية.

وكانت الدوقة ميغان قد استضافت في الحلقات السابقة من برنامجها الإذاعي الجديد شخصيات نسائية شهيرة تضمنت سيرينا ويليامز التي اعتزلت مؤخراً، إضافة إلى ماريا كاري وميندي كالينج، وخلال حلقات البرنامج تتحدث دوقة ساسيكس مع ضيوفها عن "الصور والقوالب النمطية التي توضع فيها النساء، وتعيق ازدهارهن وتطورهن للأفضل".



