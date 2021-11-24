الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

وفاة عشريني إثر سقوطه من أعلى قلعة الكرك

مؤسسة ولي العهد تعلن إطلاق اتحاد العلاج الرياضي الأردني

إدخال 75 طن قهوة غير صالحة للاستهلاك إلى السوق في المملكة

توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن وهنغاريا حول التعاون التربوي والعلمي

حماية المستهلك تدعو للتعامل الإيجابي مع مياه الأمطار

الاردن: 83 مليون دينار مشتريات طبية لكورونا خلال 2020

عودة الرحلات الجوية بين الأردن وهنغاريا

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الاربعاء والخميس

نص تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020

تسجيل طيور نادرة في مرصد الطيور بالعقبة

الأربعاء، 24-11-2021 10:36 ص

ناسا تطلق قمراً اصطناعياً لتعديل مسار كويكب لأول مرة

sNZQTfbVumH62b27hWSXwD-1200-80-800x500


الوكيل الإخباري - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا" قمرا اصطناعيا اليوم الأربعاء سوف يتم توجيهه مباشرة إلى كويكب لتعديل مساره، في أول مهمة من نوعها.

اضافة اعلان

 

وانطلق مسبار الدفاع، على متن صاروخ فالكون 9، الذي صنعته شركة سبيس اكس التي يمتلكها إيلون موسك، الساعة العاشرة واثنين وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (0622 بتوقيت جرينتش) من محطة فاندينبيرج في كاليفورنيا.

وكتبت ناسا في تغريدة" كويكب ديمورفوس: نحن قادمون إليك".

ومن المقرر أن يصطدم القمر الاصطناعي، الذي تقول ناسا إنه بحجم آلة بيع، بكويكب ديمورفوس في أكتوبر المقبل، خلال المهمة التي يطلق عليها اختبار إعادة التوجيه الكويكب المزدوج.


ولا يمثل الكويكب ديمورفوس، الذي يبلغ قطره نحو 160 مترا، خطرا على الأرض، وفقا لاحصاءات ناسا، وتهدف المهمة لضمان أنه حتى بعد الاصطدام، لن تكون هناك خطورة على كوكب الأرض.


ومن المقرر أن تدرس مهمة " هيرا" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، المقرر إطلاقها عام 2024، الاصطدام بتفاصيل أوسع نطاقا.


وتأمل ناسا أن تؤدي المهمة، التي تتكلف نحو 330 مليون دولار، لمعرفة كيفية حماية الأرض من أي كويكبات تقترب منها.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسماء بنات راقية من 4 حروف ومعانيها

أسماء بنات جميلة بحرف التاء ومعانيها

capture-8-1170x600

فسيفساء رومانية نادرة استخدِمت كطاولة قهوة لمدة 50 عاماً - فيديو

Marie_Byrd_Land,_West_Antarctica_by_NASA

شاهد ... هبوط أول طائرة عملاقة على الجليد الأزرق في قارة أنتاركتيكا

12-15

غوغل يحتفل بذكرى شاعر السودان وإفريقيا محمد الفيتوري - صورة

image (1)

أغلى ماسات تيفاني في زيارة خاصة إلى دبي

619ca6604c59b70ef834801f

هندي يهدي زوجته منزلاً نسخة طبق الأصل من تاج محل - صورة

أخبار متعلقة
900x450_uploads,2021,11,20,7576a1e6ab

ناسا ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب

1220181222186535

روسيا تختبر صاروخا مضادا للأقمار الصناعية

NINTCHDBPICT000517467502-1440x960

ناسا... تأجيل مهمة رواد الفضاء الأمريكية إلى القمر حتى عام 2025

خسوف-جزئي

العالم على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر 19 الجاري

45

ناسا تؤجل مجدداً رحلة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية

لماذا-يطفو-رواد-الفضاء

شاهد...رواد ناسا يحضرون أول شطيرة تاكو فضائية من فلفل زرع في الفضاء