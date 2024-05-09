وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال : أمرت بدهم أستوديوهات الجزيرة بالناصرة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنه أصدر أوامر اليوم الخميس بدهم استوديوهات شبكة الجزيرة الإعلامية في الناصرة، وإن قوات الشرطة ومفتشين تابعين لوزارته صادروا معدات الجزيرة هناك.

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من جهته، أكد مدير مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة أن القناة ليست لديها استديوهات في الناصرة.



ومطلع الأسبوع الجاري، قررت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة، ونص القرار على إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر قراراً بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتبها الموجودة في إسرائيل، والاستيلاء على الأجهزة التي تستخدمها لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.







