الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع كبير في نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن

توضيح حول موجة كورونا الثالثة في الاردن

إعطاء أكثر من 48 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا في الأردن خلال 24 ساعة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

وزير البيئة يوعز بإجراءات للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة

إلزام أهالي حي الشيخ جراح بتقديم قائمة بأسماء سكان كل عقار مهدد بالإخلاء

إغلاق مصنع حلويات في الرمثا

الخصاونة يؤكد مكانة العراق في وجدان الملك والأردنيين

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

ولي العهد في ضيافة عشيرة العتوم - صورة

الثلاثاء، 03-08-2021 03:49 م

نصائح للتعامل مع الأبناء في سن المراهقة

كيفية-تعزيز-الثقة-بالنفس-للمراهقين


الوكيل الإخباري - انتقال طفلك من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة قد يكون صادماً بعض الشيء لكِ، فعادات الطفل تتغير، وقد تظهر منه بعض السلوكيات المزعجة، ولكن لا داعي للذعر، عليكِ أن تتفهمي أن هذه هي طبيعة المرحلة التي يمر بها طفلك، وأن تعرفي كيفية التعامل معه بطريقة صحيحة.

اضافة اعلان

 

 نصائح تساعدك في التعامل مع طفلك الذي يبدأ مرحلة المراهقة :

1- حافظي على اهتمامك بطفلك
نسبة ليست قليلة من المراهقين يميلون إلى العزلة وعدم المشاركة، خاصة في بداية مرحلة المراهقة، لا تستسلمي، ولا تجعلي رغبة طفلك في العزلة تدفعك بعيداً عنه أو تدفعك نحو التصرف بطريقة تسبب له الانزعاج والغضب منكِ، حتى لا تحصلي على نتائج عكسية ويزداد بُعد طفلك عنكِ.
احرصي على إظهار اهتمامك وفضولك بتفاصيل يومه، واحرصي على تحسين التواصل بينكما حتى لا تتحول حياته إلى أسرار، التواصل الجيد سوف يضمن مصارحته لكِ دون أن تستخدمي أسلوب الاستجواب السخيف.

2- ابحثي عن طرق جديدة للتواصل مع طفلك
قد يظهر المراهق رغبة في عدم التواصل، ولكن في حقيقة الأمر هو بحاجة إلى تغيير طرق التواصل معه، مثلاً طفلك الذي تتواصلين معه بقراءة قصة قبل النوم، لم يعد بحاجة إلى هذا النوع من التواصل، وسيكون مفيداً أكثر إن تواصلتِ معه بإجراء محادثة مشوّقة في السيارة أو أثناء تناول وجبة خفيفة.

3- امنحي طفلك فرصة مواجهة آلام النضج
حان الوقت لتطلقي عنان طفلك في الحياة الواقعية، وتسمحي له باختبار آلام المشاعر السلبية مثل الفشل والإحباط والخيبة، وتذكري دائماً أن الأخطاء تساعده على التعلم، فلا تبادري بحمايته طوال الوقت.

4- شجعي طفلك على التفاعل مع البالغين
التفاعل مع البالغين المحيطين بطفلك مثل المعلم والمدرب، له تأثير إيجابي على عملية نضج وتطور شخصيته، لذا شجعيه على التفاعل مع البالغين، طبعاً تحت إشرافك حتى تكوني مطمئنة.

 

المصدر - نواعم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ثفثثثثثثثثثثثثثثثث53333333333333

حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر

6109309a4236047d3e414e6a

تفاصيل القبض على 'أخطر محتال إلكتروني' بالعالم في الإمارات واعترافات مثيرة

تفسير حلم مشاهدة الميت مريض في المنام

أميركي هزمه كورونا وهذه آخر رسالة له : كان يجدر تلقي اللقاح

1042554613_0_225_1920_1264_1000x541_80_0_0_0aa3d76234ebb37b1ec110f72c685063

'سيكرت' كلبة فنانة ترسم لوحة تثير مواقع التواصل في استراليا - صورة

153116

تحويل حقول الأرز إلى لوحات فنية خضراء في اليابان - فيديو

shutterstock_245773270-3-780x470

الصحراء تتحول إلى واحات في الصين - صور

أخبار متعلقة
الحصول-على-الراحة-النفسية

نصائح هامة تطور قدراتك على صفاء النفس

أهمية_العمل_التطوعي

اهمية العمل التطوعي لدى الاطفال

vgduucnptbb49_article

طرق لتعليم الطفل إدارة الأموال في سن صغيرة

download (1)

نصائح للتعامل مع الطفل الغاضب