نصائح للتعامل مع الأبناء في سن المراهقة

الوكيل الإخباري - انتقال طفلك من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة قد يكون صادماً بعض الشيء لكِ، فعادات الطفل تتغير، وقد تظهر منه بعض السلوكيات المزعجة، ولكن لا داعي للذعر، عليكِ أن تتفهمي أن هذه هي طبيعة المرحلة التي يمر بها طفلك، وأن تعرفي كيفية التعامل معه بطريقة صحيحة.

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نصائح تساعدك في التعامل مع طفلك الذي يبدأ مرحلة المراهقة :



1- حافظي على اهتمامك بطفلك

نسبة ليست قليلة من المراهقين يميلون إلى العزلة وعدم المشاركة، خاصة في بداية مرحلة المراهقة، لا تستسلمي، ولا تجعلي رغبة طفلك في العزلة تدفعك بعيداً عنه أو تدفعك نحو التصرف بطريقة تسبب له الانزعاج والغضب منكِ، حتى لا تحصلي على نتائج عكسية ويزداد بُعد طفلك عنكِ.

احرصي على إظهار اهتمامك وفضولك بتفاصيل يومه، واحرصي على تحسين التواصل بينكما حتى لا تتحول حياته إلى أسرار، التواصل الجيد سوف يضمن مصارحته لكِ دون أن تستخدمي أسلوب الاستجواب السخيف.



2- ابحثي عن طرق جديدة للتواصل مع طفلك

قد يظهر المراهق رغبة في عدم التواصل، ولكن في حقيقة الأمر هو بحاجة إلى تغيير طرق التواصل معه، مثلاً طفلك الذي تتواصلين معه بقراءة قصة قبل النوم، لم يعد بحاجة إلى هذا النوع من التواصل، وسيكون مفيداً أكثر إن تواصلتِ معه بإجراء محادثة مشوّقة في السيارة أو أثناء تناول وجبة خفيفة.



3- امنحي طفلك فرصة مواجهة آلام النضج

حان الوقت لتطلقي عنان طفلك في الحياة الواقعية، وتسمحي له باختبار آلام المشاعر السلبية مثل الفشل والإحباط والخيبة، وتذكري دائماً أن الأخطاء تساعده على التعلم، فلا تبادري بحمايته طوال الوقت.



4- شجعي طفلك على التفاعل مع البالغين

التفاعل مع البالغين المحيطين بطفلك مثل المعلم والمدرب، له تأثير إيجابي على عملية نضج وتطور شخصيته، لذا شجعيه على التفاعل مع البالغين، طبعاً تحت إشرافك حتى تكوني مطمئنة.

المصدر - نواعم