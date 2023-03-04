السبت 04-03-2023
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السبت، 04-03-2023 11:56 ص

نصيحة مالية للتخلص من ديون البطاقة الائتمانية - فيديو

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الوكيل الإخباري - قدم المستشار المالي، صلاح الغيدان، نصيحة للراغبين في التخلص من ديون البطاقة الائتمانية.

وقال أن من لديه ديون على البطاقة أن يأخذ قرض بفوائد 2% ليسدد بها تمويل وقرض قائم فائدته 26%، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “النقطة العمياء” المذاع على قناة “السعودية”.

كما نصح من ليس لديه خبرة في طريقة التعامل مع البطاقة الائتمانية بالتوقف عن استخدامها لتجنب الوقوع في الديون.

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برس بي 

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