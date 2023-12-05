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الثلاثاء، 05-12-2023 11:19 ص

نمر يقتل رجلاً في روسيا

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الوكيل الإخباري - في إقليم خاباروفسك بشرق روسيا، قتل نمر رجلا قرر تتبع أثره في الغابة، بعد أن جر النمر كلبه إليها.

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قتل نمر رجلا في غابة التايغا، بالقرب من قرية (أوبور)، في إقليم خاباروفسك.

 

وقبل بضعة أيام، قام الحيوان المفترس بفك قيود كلب منزلي وسحبه إلى الغابة.

 

وأوضحت صحيفة  "كومسومولسكايا برافدا خاباروفسك" أن صاحب الكلب، وهو من سكان القرية، قرر أن يتبع أثر الوحش .

 

وأكد هذه المعلومات مركز" نمر آمور" (آمور تيغر) ومكتب لجنة التحقيق الروسية في إقليم خاباروفسك. وعثر على جثة الرجل بالقرب من غابة قرية (أوبور)، وعليها آثار كدمات حيوان.


وفي الوقت الحالي يتعاون المتخصصون من إدارة الصيد مع ضباط الشرطة في المنطقة في التحقق من ملابسات المأساة. ولم يتم توفير تفاصيل الحادث. بينما يتم إجراء الفحص الإضافي من قبل قسم (فيازيمسكي) المشترك بين المقاطعات التابع للجنة التحقيق الروسية.

 

لبنان 24

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