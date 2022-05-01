هل يمكنك تخمين عدد الحيوانات بالصورة؟ الجواب سيصدمك!

الوكيل الاخباري - تضعنا الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا بل وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفي خلف تفاصيل الصورة.

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وهذه الصورة التي أعاد نشرها موقع "نيوز 18" News18، تبدو كأنها تحتوي على 4 حيوانات فقط، حين ننظر إليها للوهلة الأولى، إلا أن الصورة أثارت حيرة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حين أدركوا أن الصورة تحتوي على عدد أكبر من 4!



الصورة بالأبيض والأسود تظهر فيلا عملاقا مع مجموعة متنوعة من الحيوانات والمخلوقات الأخرى المخبأة في جسده.







ويمكن لأي شخص ينظر إلى الصورة أن يميّز بسرعة بين الفيل والكلب والقط والحمار للوهلة الأولى. ومع ذلك، فإن المهمة الأصعب هي بيان عدد المخلوقات الأخرى.



والآن عزيزي القارئ، كم من الحيوانات ترى في هذه الصورة؟



صدق أو لا! ماذا لو قلنا لك إن هناك نحو 14 مخلوقًا في هذه الصورة؟ كما أن بعض المستخدمين بمواقع التواصل زعم وجود 16 كائناً بالصورة، بل قدم الدليل على ذلك من خلال مقطع فيديو توضيحي.









وهنا يكمن التحدي الذي يعتمد على الخدعة البصرية التي تتطلب تركيزا شديدا لكشف التفاصيل.



وشارك أحد المستخدمين على مواقع التواصل أسماء 14 مخلوقا في الصورة، ومع ذلك، يبدو أن بعضها ضعيف بعض الشيء، مثل القريدس والدجاجة.



والحيوانات في هذه الصورة هي:



1- فيل

2- حمار

3- كلب

4- قطة

5- سمكة صغيرة

6- بعوضة

7- تمساح

8- قريدس

9- دجاجة

10- فأر

11- أفعى

12- دولفين

13- سلحفاة

14- السمكة ذات السيف



كما ذهب أحد المستخدمين إلى أن الصورة تحتوي على 16 مخلوقا، حيث أضاف حيوان السمور ورأس الطائر! وأرفق ذلك برسم يوضح وجود هذه الكائنات ضمن الصورة.



والآن عزيزي المشاهد.. كم عدد الكائنات التي رأيتها في الصورة؟







المصدر : العربية



