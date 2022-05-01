الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

الأحد، 01-05-2022 10:00 ص

هل يمكنك تخمين عدد الحيوانات بالصورة؟ الجواب سيصدمك!

02e65954-76e4-4672-a9e9-33f79c076dff


الوكيل الاخباري - تضعنا الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا بل وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفي خلف تفاصيل الصورة.

اضافة اعلان


وهذه الصورة التي أعاد نشرها موقع "نيوز 18" News18، تبدو كأنها تحتوي على 4 حيوانات فقط، حين ننظر إليها للوهلة الأولى، إلا أن الصورة أثارت حيرة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حين أدركوا أن الصورة تحتوي على عدد أكبر من 4!


الصورة بالأبيض والأسود تظهر فيلا عملاقا مع مجموعة متنوعة من الحيوانات والمخلوقات الأخرى المخبأة في جسده.



ويمكن لأي شخص ينظر إلى الصورة أن يميّز بسرعة بين الفيل والكلب والقط والحمار للوهلة الأولى. ومع ذلك، فإن المهمة الأصعب هي بيان عدد المخلوقات الأخرى.

 


والآن عزيزي القارئ، كم من الحيوانات ترى في هذه الصورة؟


صدق أو لا! ماذا لو قلنا لك إن هناك نحو 14 مخلوقًا في هذه الصورة؟ كما أن بعض المستخدمين بمواقع التواصل زعم وجود 16 كائناً بالصورة، بل قدم الدليل على ذلك من خلال مقطع فيديو توضيحي.

 




وهنا يكمن التحدي الذي يعتمد على الخدعة البصرية التي تتطلب تركيزا شديدا لكشف التفاصيل.


وشارك أحد المستخدمين على مواقع التواصل أسماء 14 مخلوقا في الصورة، ومع ذلك، يبدو أن بعضها ضعيف بعض الشيء، مثل القريدس والدجاجة.


والحيوانات في هذه الصورة هي:


1- فيل
2- حمار
3- كلب
4- قطة
5- سمكة صغيرة
6- بعوضة
7- تمساح
8- قريدس
9- دجاجة
10- فأر
11- أفعى
12- دولفين
13- سلحفاة
14- السمكة ذات السيف


كما ذهب أحد المستخدمين إلى أن الصورة تحتوي على 16 مخلوقا، حيث أضاف حيوان السمور ورأس الطائر! وأرفق ذلك برسم يوضح وجود هذه الكائنات ضمن الصورة.


والآن عزيزي المشاهد.. كم عدد الكائنات التي رأيتها في الصورة؟


 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
News-P-643854-637870068275480109

أوكراني يحول حطام مقاتلة روسية إلى سلاسل مفاتيح

626ba9014c59b718184c3e7a

شخص يعود لأهله بعد 25 عامًا و'DNA' يؤكد الحقيقة في مصر

مصر

طقوس عيد الفطر في العالم.. فرح وألوان وموائد وزيارات

2013-11-19T000000Z_1012503290_GM1E9BJ1RMC01_RTRMADP_3_SAUDI

انتشلوه من قلب السيول.. شاهد سعوديين ينقذون مسناً مرعوباً

معلومات_عن_الكلاب

فيديو حرق كلب بالألعاب النارية في السعودية يثير جدلا واسعا

جبل-كينابالو-768x432

إنقاذ ثلاثة من متسلقي الجبال في ماليزيا