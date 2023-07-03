واقعة غريبة .. محاولة قتل حامل وسرقة جنينها في أمريكا

الوكيل الاخباري - تحدثت امرأة أمريكية عن اللحظة المرعبة التي اكتشفت فيها أن صديقتها المقربة كانت تحاول قتلها حتى تتمكن من وضع يديها على طفلها الذي لم يولد بعد.



وكانت أنجيليك روبليدو، من ولاية أريزونا، حاملاً بطفلها الأول عندما تعرفت على كاساندرا توروجا من قبل صديق مشترك، اعتقد أنهما ستنسجمان معاً لأن كلاً منهما كانت تنتظر مولوداً



وطورت الصديقتان، اللتان كانتا تبلغان من العمر 18 عاماً، علاقة وثيقة تدور حول حملهما، وأمضيتا شهوراً في مناقشة أسماء الأطفال وموضوعات الحضانة



ولكن في ظهيرة أحد الأيام، عندما كانت أنجيليك حاملاً في شهرها التاسع، تغير كل هذا بعد أن اكتشفت مؤامرة شريرة تعد لها كاساندرا، واكتشفت أن صديقتها المفترضة كانت في الواقع "مهاجمة رحم"، أي أنها شخص يحاول اختطاف طفل لم يولد بعد لامرأة حامل عن طريق انتزاعه من رحمها، وعادة ما تقتل الأم في هذه العملية



وتتذكر أنجيليك كيف بدأت كاساندرا تتصرف بغرابة وطلبت منها الحضور إلى منزلها بحجة أنها كانت تحضر لها مفاجأة.. لكن أنجيليك رفضت ذلك وقررت دعوة صديقتها إلى منزلها حيث تعيش مع والدتها. وعندما غادرت والدة أنجيليك، قالت كاساندرا إن لديها هدية تقدمها لها، وقامت بإطفاء الأنوار وجلست خلف أنجيليك



وكشفت أنجيليك أنها سرعان ما بدأت تشعر "بشعور" غريب بأن شيئاً سيئاً على وشك الحدوث. وتذكرت كيف جعلتها كاساندرا تتكئ قبل أن تبدأ العد التنازلي لتكشف عن هديتها المزعومة، وعند اللحظة الحاسمة، رن هاتف كاساندرا، وسارعت إلى وضع شيء في حقيبتها قبل أن تراه كاساندرا



وأخذت الأمور منعطفاً خطيراً عندما ذهبت كاساندرا إلى غرفة أنجيليك لوحدها لتجرب الفساتين، ليتبين أنها أشعلت النار في الغرفة.. وسرعان ما اندلع حريق ضخم داخل خزانة أنجيليك وأدخلها الدخان في نوبة سعال وهي تحاول إخمادها. وبينما كانت أنجيليك تنتظر وصول خدمات الطوارئ، ذهبت كاساندرا تجري في الشارع حافية القدمين. وفي هذه المرحلة، اشتبهت أنجيليك في أن كاساندرا كانت تحاول قتلها، لكنها كانت خائفة من أن يعتقد الناس أنها "مجنونة" إذا قالت أي شيء



وعندما قام المسعفون بفحصها، عادت كاساندرا إلى المنزل وأخبرت المسعفين أنها تريد الذهاب إلى المستشفى. وعندما كانوا يستعدون للمغادرة، ذهبوا لأخذ حقيبتها لكن أنجيليك كانت تعلم أن هذه هي الفرصة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت صديقتها تحاول فعلاً إيذاءها. فسارعت لإفراغ محتويات الحقيبة، وعثرت على مقص وسكينين كبيرين وحفاضات أطفال



وكشف تحقيق في الحادث عن خطة كاساندرا الشريرة، حيث لم تكن الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً حاملاً أبداً. وبدلاً من ذلك، كانت تخطط لسرقة طفل أنجيليك من خلال طعنها في ظهرها قبل انتزاع الطفل الذي لم يولد بعد



وأنجبت أنجيليك ابنها ريلاند وبعد أيام فقط، اعتقلت الشرطة كاساندرا بعد أن أبلغت شقيقتها عن موقعها واعترفت بالمؤامرة



وحُكم على كاساندرا بالسجن سبع سنوات ونصف في مصحة للأمراض العقلية.

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وكشفت أنجيليك أنه سُمح لها باختيار ما إذا كانت كاساندرا، المصابة بالفصام والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، ستقضي عقوبتها في السجن أو في مصحة عقلية، فوقع اختيارها على المصحة، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.