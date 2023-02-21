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الثلاثاء، 21-02-2023 02:53 م

وسط الزلزال الجديد.. شاهد أم سورية تضع مولودتها

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الوكيل الإخباري - على وقع زلزال ضرب مساء الاثنين محافظة هطاي التركية الجنوبية بقوة 6.4 درجة، وضعت سيدة سورية مولودتها في شهرها الثامن من الحمل، إثر تراجع حالتها الصحية.

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في التفاصيل طلب زوجها حسن كيكوني (28 عاما) نجدة قوات الدرك في مدينة أنطاكيا مركز هطاي، لإسعاف زوجته جوليا (22 عاماً) الحامل في شهرها الثامن، عندما أصيبت بالذعر جراء الزلزال، وفق وكالة “الأناضول”.

وتم نقل السيدة السورية لمستشفى ميداني في أنطاكيا، حيث ولدت في غرفة خاصة أعدت لها وأنجبت طفلة.


فيما وضع الكادر الطبي الرضيعة في الحاضنة، ونقل الأم إلى المدينة الطبية في ولاية أضنة.


وقال الزوج في تصريحات للصحافيين إنه عندما كان يغادر المنزل مع زوجته بحالة ذعر على وقع الزلزال، تراجعت حالتها الصحية حينما كانا ينزلان على درج المبنى.


كما أضاف أنه عندما خرج من المبنى صادف سيارة لقوات الدرك التركية، وطلب المساعدة من عناصرها.

 

 

 

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