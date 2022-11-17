الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 10:15 ص

وفاة أكبر معمر في اليابان عن 111 عاما - صورة

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الوكيل الإخباري - توفي شيجيرو ناكامورا، المعروف بأنه أكبر رجل ياباني سنا ، عن عمر ناهز 111 عاما في دار لرعاية المسنين في مقاطعة هيروشيما.

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وولد ناكامورا في 11 كانون الثاني/يناير 1911 في جينسيكيكوجن في المقاطعة الواقعة بغرب اليابان، وتعرض للآثار اللاحقة للقصف الذري الذي شنته القوات الأمريكية على هيروشيما في 6 آب/أغسطس 1945 في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، بعد أن ذهب للمساعدة في رفع الأنقاض في المدينة المدمرة في أعقاب الهجوم.

 


 

 

 

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