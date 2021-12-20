وفاة المهندس المعماري ريتشارد روجرز مصمم مركز بومبيدو بفرنسا

الوكيل الإخباري - توفي، مساء يوم السبت، المعماري البريطاني ريتشارد روجرز (88 عاماً)، المعروف بتصميمه أشهر مباني العالم، وبينها مركز جورج بومبيدو بباريس وغيره الكثير.



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وقال ماثيو فرويد الرئيس المؤسس لشركة "فرويدز" للعلاقات العامة في تصريحات لوكالة "بي إيه" البريطانية للأنباء إن ريتشارد روجرز الحائز على جائزة بريتزكر سنة 2007، "توفي بهدوء" مساء السبت. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ابنه رو روجرز أكد الوفاة التي لم تُعلن أسبابها.



المصدر - البيان