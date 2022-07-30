ولادة النمر "الأندر" في هافانا

الوكيل الإخباري-ولد شبل من النمور البنغالية النادرة في حديقة الحيوانات الوطنية في العاصمة الكوبية هافانا أمس الجمعة.



وجاءت ولادة النمر بعد أكثر من عام بقليل، من استقبال الحديقة 4 أشبال من هذه السلالة، من بينها نمر أبيض شديد الندرة.

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وتأتي ولادة الأشبال الخمسة بعد محاولات امتدت لمدة 20 عاما لمساعدة السلالة المهددة بالانقراض على التكاثر.



وولدت الأشبال الخمسة من نفس الأبوين فيونا وغارفيلد.

لكن للأسف كان الشبل الجديد هو الناجي الوحيد من أربعة أشبال ولدوا قبل أسبوعين بعدما عانت الأشبال الأخرى من مشاكل حادة في الجهاز العصبي أدت إلى نفوقها.



ويعاني الوافد الجديد، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، من نقص الوزن، لكنه بدا مشاكسا ويتمتع بروح مرحة.



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