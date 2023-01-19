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الخميس، 19-01-2023 12:42 م

3 نصائح لإزالة البقع الصعبة عن ملابس المدرسة

إزالة-البقع-من-ملابس-المدرسة


الوكيل الإخباري - تبذل الأمهات جهودا كبيرة للحفاظ على زي الأطفال المدرسي نظيفا وأنيقا، وقضاء الأطفال وقتا طويلا بالمدرسة يعرض ملابسهم للاتساخ.

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ويرتدي الأطفال الزي المدرسي يوميا، لذلك من الضروري الحفاظ على جدول ثابت لتنظيفه، وهذا لا يعني بالضرورة تنظيف الزي المدرسي في الغسالة كل يوم.


وعملية إزالة البقع عن منطقة أو أكثر من الزي، تمثل خيارا مثاليا عندما لا يكون الزي متسخا بالكامل، فالغسيل بنسبة أقل ليس فقط أكثر صداقة للبيئة وأرخص تكلفة (استخدام قدر أقل من المياه والطاقة)، بل قد يساعد أيضا في الحفاظ على رونق زي طفلك لفترة أطول.


وقدم مايور بوماي، الشريك المؤسس ورئيس الخدمات اللوجستية العالمية (لاوندري هيب) (Laundryheap)، 3 نصائح للمساعدة في تنظيف الزي المدرسي في وقت قصير جدا.


1. خل أبيض
يعمل الخل الأبيض بكفاءة على إزالة البقع الصعبة، ويمكن مزج 3/2 كوب من البيكنج صودا أو صودا الخبز ونصف كوب من الخل الأبيض معا.
ثم يتم وضع المزيج على أي نوع من البقع باستخدام قطعة قماش مبللة، ويترك 5 دقائق، ثم يشطف بالماء البارد. أما البقع الصعبة، فيترك لمدة 10 دقائق.


الخل الأبيض أيضا هو الحل الأمثل لإزالة الروائح الكريهة عن الزي المدرسي، وأيضا رائحة الأحذية الكريهة.


2. ماكينة التخلص من التكتلات
بعد فترة من الاستخدام وتكرار الغسيل، تظهر على أقمشة بعض الملابس مثل “التايتس" و"الكارديغانز" تكتلات أو حبيبات صغيرة، بحيث تبدو غير مرتبة وتقوم معظم الأمهات في هذه الحالة باستبدالها بأخرى جديدة. بدلا من الإنفاق على زي جديد، ويمكن استخدام ماكينة حلاقة لإزالة الزوائد. تعد هذه الطريقة سهلة وفعالة وغير مكلفة ولا تستغرق الكثير من الوقت أيضا.


3. بخاخ الانكماشات
يمكن استخدام بخاخ إزالة انكماشات مصنوع يدويا وغير مكلف، للحصول على زي مدرسي نضر يبدو كالجديد.
يتم مزج 8 أجزاء من الماء مع جزء واحد من منعم الأقمشة وجزء واحد من الكحول المحمر في زجاجة رذاذ، ثم يتم رجها جيدا لخلط المكونات ويستخدم لرش أي ملابس منكمشة.

 

 

العين الإخبارية 

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