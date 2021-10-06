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الأربعاء، 06-10-2021 10:18 ص

700 مليون دولار.. إعلان رقم التذكرة الفائزة بـ جائزة باوربول الأميركية

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الوكيل الإخباري - فازت بطاقة بيعت في ولاية كاليفورنيا بجائزة باوربول الأميركية الكبرى التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار تقريبا لتنهي أطول فترة من السحب على الجائزة بدون فائز محدد.

والأرقام الفائزة هي 12 و22 و54 و66 و69 وباوربول 15. 

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وقال بيان لـ"باوربول" إن الجائزة الكبرى التي سحبت أرقامها، يوم الإثنين، هي سابع أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.

وبيعت البطاقة الرابحة بمبلغ 699 ألفا و800 دولار في خليج مورو في كاليفورنيا، فيما لم تكشف "باوربول" عن اسم الفائز.

وسيكون بإمكان سعيد الحظ الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 495 مليون دولار أو 700 مليون دولار تُدفع على مدى 29 عاما.

 

المصدر - لبنان 24

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