"المهندسين الزراعيين" وسلطة وادي الأردن تبحثان تدريب حديثي التخرج

وجرى خلال اللقاء بحث تعديل تعرفة المياه المستخدمة في محطة محمود أبو غنيمة للبحث والتدريب، لتصبح وفق تعرفة مياه الزراعة، باعتبارها محطة تدريبية وتعليمية مخصصة للمهندسين الزراعيين.
وأشار الحيصة، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، مشددا على متابعة موضوع تعرفة مياه المحطة مع اللجان المختصة حتى استكمال إنجازها.
