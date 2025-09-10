الأربعاء 2025-09-10 07:19 م
 

"المهندسين الزراعيين" وسلطة وادي الأردن تبحثان تدريب حديثي التخرج

الأربعاء، 10-09-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري - بحث نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، اليوم الأربعاء، مع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، تنفيذ برامج تدريبية للمهندسين الزراعيين حديثي التخرج في مديريات الشونة الشمالية والوسطى والجنوبية، والأغوار الجنوبية ووادي الأردن، بهدف رفع مهاراتهم العملية وتطوير قدراتهم لتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل.

وجرى خلال اللقاء بحث تعديل تعرفة المياه المستخدمة في محطة محمود أبو غنيمة للبحث والتدريب، لتصبح وفق تعرفة مياه الزراعة، باعتبارها محطة تدريبية وتعليمية مخصصة للمهندسين الزراعيين.


وأشار الحيصة، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، مشددا على متابعة موضوع تعرفة مياه المحطة مع اللجان المختصة حتى استكمال إنجازها.

 
 
