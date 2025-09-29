الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

أربعة أخطاء رئيسية منك تتسبب في تعطل سيارتك.. كن حذراً ولا تهملها

عن
تعبيرية
 
الإثنين، 29-09-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   تعطّل السيارة قد يكون ناتجًا عن إهمالنا أكثر من كونه خللاً مفاجئًا. فالصيانة الدورية والتفقد المستمر هما مفتاح الحفاظ على أداء السيارة وتجنّب الأعطال المكلفة.

اضافة اعلان


إليك أربعة أسباب رئيسية لتعطّل السيارة:
تجاهل ضوء فحص المحرك (Check Engine):
كثير من السائقين يهملون هذا التحذير، رغم أنه قد يشير إلى مشاكل بسيطة في البداية، لكنها قد تتفاقم وتؤدي إلى أعطال كبيرة ومكلفة.
عدم تغيير السوائل والفلاتر بانتظام:
إهمال سائل التبريد أو زيت المحرك مثلًا يؤدي إلى ارتفاع الحرارة أو تلف الأجزاء الداخلية. الصيانة المنتظمة تطيل عمر السيارة وتحافظ على كفاءتها.
إهمال الإطارات:
إطارات غير منفوخة جيدًا أو تالفة تضعف الأداء وتزيد استهلاك الوقود، كما تشكل خطرًا على السلامة. افحص ضغط الإطارات بانتظام.
عدم الالتزام بجدول الصيانة:
كل سيارة تحتاج لصيانة دورية حسب الجدول الموصى به من الشركة المصنعة. تجاهلها قد يؤدي إلى مشاكل تتطلب إصلاحات كبيرة لاحقًا.

 

🚗 القاعدة الذهبية: لا تنتظر حتى يتفاقم العطل. فمثلما أن اكتشاف المرض مبكرًا يسهل علاجه، فإن إصلاح العطل في بدايته يوفر الوقت والمال.

 

سيدتي 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

قفزة تاريخية في أسعار الذهب الأردني

اقتصاد محلي قفزة تاريخية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 29-9-2025

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل الجندي المصاب فى عملية الدهس بالضفة الغربية

عن

منوعات أربعة أخطاء رئيسية منك تتسبب في تعطل سيارتك.. كن حذراً ولا تهملها

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2163 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 698 طنًا، و196 طنًا من الورقيات. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأ

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية

أخبار محلية أمن الدولة تحيل بعضا من قضايا أموال الجماعة المحظورة إلى نائب عام عمّان



 
 





الأكثر مشاهدة