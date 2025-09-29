أربعة أخطاء رئيسية منك تتسبب في تعطل سيارتك.. كن حذراً ولا تهملها

الوكيل الإخباري- تعطّل السيارة قد يكون ناتجًا عن إهمالنا أكثر من كونه خللاً مفاجئًا. فالصيانة الدورية والتفقد المستمر هما مفتاح الحفاظ على أداء السيارة وتجنّب الأعطال المكلفة.

إليك أربعة أسباب رئيسية لتعطّل السيارة:

تجاهل ضوء فحص المحرك (Check Engine):

كثير من السائقين يهملون هذا التحذير، رغم أنه قد يشير إلى مشاكل بسيطة في البداية، لكنها قد تتفاقم وتؤدي إلى أعطال كبيرة ومكلفة.

عدم تغيير السوائل والفلاتر بانتظام:

إهمال سائل التبريد أو زيت المحرك مثلًا يؤدي إلى ارتفاع الحرارة أو تلف الأجزاء الداخلية. الصيانة المنتظمة تطيل عمر السيارة وتحافظ على كفاءتها.

إهمال الإطارات:

إطارات غير منفوخة جيدًا أو تالفة تضعف الأداء وتزيد استهلاك الوقود، كما تشكل خطرًا على السلامة. افحص ضغط الإطارات بانتظام.

عدم الالتزام بجدول الصيانة:

كل سيارة تحتاج لصيانة دورية حسب الجدول الموصى به من الشركة المصنعة. تجاهلها قد يؤدي إلى مشاكل تتطلب إصلاحات كبيرة لاحقًا.

🚗 القاعدة الذهبية: لا تنتظر حتى يتفاقم العطل. فمثلما أن اكتشاف المرض مبكرًا يسهل علاجه، فإن إصلاح العطل في بدايته يوفر الوقت والمال.

