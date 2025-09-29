أربعة أخطاء رئيسية منك تتسبب في تعطل سيارتك.. كن حذراً ولا تهملها

إليك أربعة أسباب رئيسية لتعطّل السيارة:
تجاهل ضوء فحص المحرك (Check Engine):
كثير من السائقين يهملون هذا التحذير، رغم أنه قد يشير إلى مشاكل بسيطة في البداية، لكنها قد تتفاقم وتؤدي إلى أعطال كبيرة ومكلفة.
عدم تغيير السوائل والفلاتر بانتظام:
إهمال سائل التبريد أو زيت المحرك مثلًا يؤدي إلى ارتفاع الحرارة أو تلف الأجزاء الداخلية. الصيانة المنتظمة تطيل عمر السيارة وتحافظ على كفاءتها.
إهمال الإطارات:
إطارات غير منفوخة جيدًا أو تالفة تضعف الأداء وتزيد استهلاك الوقود، كما تشكل خطرًا على السلامة. افحص ضغط الإطارات بانتظام.
عدم الالتزام بجدول الصيانة:
كل سيارة تحتاج لصيانة دورية حسب الجدول الموصى به من الشركة المصنعة. تجاهلها قد يؤدي إلى مشاكل تتطلب إصلاحات كبيرة لاحقًا.
