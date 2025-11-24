الإثنين 2025-11-24 04:26 م
 

شاهد سمكة عملاقة تبتلع رجلاً قبل نجاته بأعجوبة حول العالم .. حقيقة ما حدث

الإثنين، 24-11-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو قصير يظهر ابتلاع سمكة ضخمة لرجل قرب ضفة نهر جدلاً واسعاً بعد تداوله على أنه حادث حقيقي. ويُظهر المقطع خروج شخص من فم سمكة تشبه "السلّور" وسط صراخ مرافقين له، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بوقوع الحادث فعلاً.

لكن مع التدقيق، برزت مؤشرات عديدة على التلاعب الرقمي، مثل ثبات قبعة الرجل رغم الحركة العنيفة، واتجاه الحذاء المخالف لموضع الجسد، إضافة إلى ضعف الاندماج البصري بين السمكة والجسم. وأكد صناع محتوى مختصون في كشف الخدع أن الفيديو مركّب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمج لقطات مستقلة.


وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مشابهة تعتمد على الحركة الاصطناعية لإيهام المشاهد بحدوث وقائع غير حقيقية.

 

 

