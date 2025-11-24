شاهد سمكة عملاقة تبتلع رجلاً قبل نجاته بأعجوبة حول العالم .. حقيقة ما حدث

لكن مع التدقيق، برزت مؤشرات عديدة على التلاعب الرقمي، مثل ثبات قبعة الرجل رغم الحركة العنيفة، واتجاه الحذاء المخالف لموضع الجسد، إضافة إلى ضعف الاندماج البصري بين السمكة والجسم. وأكد صناع محتوى مختصون في كشف الخدع أن الفيديو مركّب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمج لقطات مستقلة.
وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مشابهة تعتمد على الحركة الاصطناعية لإيهام المشاهد بحدوث وقائع غير حقيقية.
