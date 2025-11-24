الإثنين 2025-11-24 04:26 م
 

أغلى ساعة جيب.. قطعة أثرية من تايتانيك تُباع بسعر قياسي في إنجلترا - صورة

الإثنين، 24-11-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   بيعت ساعة جيب ذهبية تعود لراكب تيتانيك إيزيدور ستراوس مقابل 1.78 مليون جنيه إسترليني، في رقم قياسي لتذكارات السفينة. الساعة من ذهب عيار 18 قيراطاً وصُنعت عام 1888، واستُعيدت من جثمان ستراوس بعد غرق السفينة، بينما لم يُعثر على جثمان زوجته إيدا.

قصة الزوجين من أشهر قصص تيتانيك؛ إذ رفض ستراوس ركوب قارب نجاة، ورفضت إيدا تركه. وباعت العائلة الساعة ضمن مزاد بلغت حصيلته 3 ملايين جنيه، شملت رسالة كتبتها إيدا وقائمة ركاب وميدالية لطاقم كاربايثيا.

 


