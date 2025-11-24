أغلى ساعة جيب.. قطعة أثرية من تايتانيك تُباع بسعر قياسي في إنجلترا - صورة

قصة الزوجين من أشهر قصص تيتانيك؛ إذ رفض ستراوس ركوب قارب نجاة، ورفضت إيدا تركه. وباعت العائلة الساعة ضمن مزاد بلغت حصيلته 3 ملايين جنيه، شملت رسالة كتبتها إيدا وقائمة ركاب وميدالية لطاقم كاربايثيا.
