الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

أغرب الاحتفالات والتقاليد حول العالم

لقطات لأغرب العادات
الأربعاء، 03-12-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-  تتنوع التقاليد والاحتفالات العالمية بين الطقوس والمرح الشعبي، وتشمل:

- مهرجان الطماطم – إسبانيا: يقيم سكان بلدة بونيول مهرجان "لا توماتينا" آخر أربعاء من أغسطس، حيث يقذف المشاركون الطماطم على بعضهم في معركة غذائية ضخمة، بدأ تقليدها عام 1945 بعد حادثة عفوية . 
- كسر جوز الهند على الرؤوس – الهند: في مهرجان "نادي بيروكو" بتاميل نادو، يُكسر جوز الهند على رؤوس المشاركين طلبًا للبركة والصحة .
- مهرجان البيض المخفوق – البوسنة: يقام في زينيكا للاحتفال بالربيع، مع تناول وجبات كبيرة وحفلات شواء وأنشطة مائية، لتعزيز روح المشاركة المجتمعية.
- رش القرفة على العزاب – الدنمارك: يُرش الأشخاص غير المتزوجين بالقرفة أو الفلفل بعد سن معينة، كطقس مرح اجتماعي طويل الأمد.
- مهرجان بوفيه القرود – تايلاند: يُقام في "فرا برانغ سام يوت" لتكريم قرود المكاك وجذب الحظ، مع موائد ضخمة وعروض راقصة.
- بولتيرابند – ألمانيا: ليلة قبل الزواج، يكسر الأصدقاء أدوات منزلية صاخبة للعروسين لتعليمهم التعاون وتنظيم الحياة الزوجية.
- لا مورديدا – المكسيك: يُدفع وجه صاحب الاحتفال في الكيك أثناء صيحات الضيوف، تقليد مزاح جماعي مستوحى من حضارات الأزتك والمايا.
- تقطيع الأصابع – قبيلة داني بإندونيسيا: تقطع النساء الجزء العلوي من إصبعهن عند فقدان أحد الأقارب، كطقس يرمز للألم والحفاظ على روح العائلة.

 

