صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر

وتحول الجدل إلى أزمة اجتماعية بعدما انهالت التعليقات الغزلية على إحدى صوره الدعائية، حيث أدت بعض التعليقات إلى طلاق وفسخ خطوبة بعد أن وصلتها لأزواج وخطّاب المعلقين. إحدى الفتيات اعترفت لاحقًا بندمها، مؤكدة أن تعليقها كان هزليًا ولم تكن تقصد انهيار علاقتها.
وتبرز الواقعة التأثير الكبير لمواقع التواصل على الحياة الشخصية والاجتماعية، حيث يمكن لتعليقات عابرة أن تتسبب بأزمات حقيقية، مع أهمية الوعي الرقمي وتحمل المسؤولية عند استخدام المنصات الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
نجاة بأعجوبة.. مصرية تتلقى 42 جرعة مضادة للسم بعد لدغة ثعبان قاتلة
-
أغرب الاحتفالات والتقاليد حول العالم
-
بيع "بيضة الشتاء" المرصعة بالكريستال والماس بمبلغ خيالي في لندن - صور
-
محاكمة امرأة في لندن لتّهمتها السير عكس الاتجاه على السلم الكهربائي
-
أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار
-
المغرب .. شرطيٌّ يُنهي حياته بعد خسارته في معاملات تجارية على الإنترنت
-
اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل
-
فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!