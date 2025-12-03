صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر

الوكيل الإخباري- أثار الطبيب محمد المغربي، مختص مخ وأعصاب، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقاطع فيديو يتحدث عن حصوله على درجة الماجستير، بينما كانت لافتة عيادته تشير إلى أنه "استشاري"، ما دفع البعض للتساؤل حول صحة استخدامه للقب المهني.

وتحول الجدل إلى أزمة اجتماعية بعدما انهالت التعليقات الغزلية على إحدى صوره الدعائية، حيث أدت بعض التعليقات إلى طلاق وفسخ خطوبة بعد أن وصلتها لأزواج وخطّاب المعلقين. إحدى الفتيات اعترفت لاحقًا بندمها، مؤكدة أن تعليقها كان هزليًا ولم تكن تقصد انهيار علاقتها.



وتبرز الواقعة التأثير الكبير لمواقع التواصل على الحياة الشخصية والاجتماعية، حيث يمكن لتعليقات عابرة أن تتسبب بأزمات حقيقية، مع أهمية الوعي الرقمي وتحمل المسؤولية عند استخدام المنصات الإلكترونية.