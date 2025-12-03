نجاة بأعجوبة.. مصرية تتلقى 42 جرعة مضادة للسم بعد لدغة ثعبان قاتلة

وتلقى الفريق الطبي المريضة 42 جرعة من المصل المضاد للسموم، مع إجراء فحوصات القلب والأوعية الدموية وأشعة دوبلر على القدم المصابة، ما أدى إلى تحسن حالتها واستقرارها.
ووصف دويدار الواقعة بأنها "ملحمة طبية" تعكس كفاءة الأطقم الطبية، مشددًا على جاهزية جميع مستشفيات سوهاج بتوفير الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب، وداعياً المواطنين إلى التوجه فورًا لأي حالة لدغ، مهما بدت بسيطة.
-
أخبار متعلقة
-
صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر
-
أغرب الاحتفالات والتقاليد حول العالم
-
بيع "بيضة الشتاء" المرصعة بالكريستال والماس بمبلغ خيالي في لندن - صور
-
محاكمة امرأة في لندن لتّهمتها السير عكس الاتجاه على السلم الكهربائي
-
أمريكي دخل السوق يبحث عن جدته فربح مليون دولار
-
المغرب .. شرطيٌّ يُنهي حياته بعد خسارته في معاملات تجارية على الإنترنت
-
اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل
-
فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!