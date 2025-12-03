نجاة بأعجوبة.. مصرية تتلقى 42 جرعة مضادة للسم بعد لدغة ثعبان قاتلة

الوكيل الإخباري- نجح فريق طبي بسوهاج في إنقاذ سيدة تبلغ 55 عامًا بعد تعرضها لعضة ثعبان سام تسببت في تدهور شديد لحالتها الصحية. وقال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المريضة وصلت المستشفى في حالة حرجة وتم إدخالها العناية المركزة فورًا.

وتلقى الفريق الطبي المريضة 42 جرعة من المصل المضاد للسموم، مع إجراء فحوصات القلب والأوعية الدموية وأشعة دوبلر على القدم المصابة، ما أدى إلى تحسن حالتها واستقرارها.



ووصف دويدار الواقعة بأنها "ملحمة طبية" تعكس كفاءة الأطقم الطبية، مشددًا على جاهزية جميع مستشفيات سوهاج بتوفير الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب، وداعياً المواطنين إلى التوجه فورًا لأي حالة لدغ، مهما بدت بسيطة.