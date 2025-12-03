بيع "بيضة الشتاء" المرصعة بالكريستال والماس بمبلغ خيالي في لندن - صور

القطعة المعروفة باسم "بيضة الشتاء" مصنوعة بالكامل من الكريستال الصخري ومرصعة بأكثر من 4500 ماسة، ويبلغ طولها 14 سم، وتحتوي على باقة من شقائق النعمان من الكوارتز الأبيض داخل سلة بلاتينية دقيقة الصنع. وتتميز بزخارف البلاتين على شكل رقاقات ثلج.
يُذكر أن فابرجيه صنع 50 بيضة إمبراطورية فقط للعائلة الحاكمة الروسية قبل سقوطها عام 1917، فيما كان الرقم القياسي السابق يعود لبيع بيضة غير إمبراطورية عام 2007 مقابل نحو 12 مليون دولار.
