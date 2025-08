بسبب "القمامة"... شاهدوا بالفيديو ما فعله حارس أمن مع سائحة أميركية

الوكيل الإخباري- أثارت سائحة أميركية مقيمة في الهند جدلًا واسعًا على مواقع التواصل بعد أن نشرت مقطع فيديو وثّقت فيه تصرفًا صادمًا من حارس أمن في إحدى البنايات السكنية.

اضافة اعلان



وفي الفيديو، الذي حصد أكثر من 17 مليون مشاهدة خلال يومين على منصة "إكس"، ظهرت السائحة وهي تحمل أكياس قمامة تحتوي على بقايا طعام وعبوات بلاستيكية، متوجهة إلى الحارس للسؤال عن المكان المناسب لرميها.



لكنها فوجئت برده، حيث طلب منها رمي الأكياس من فوق سور قريب، وهو ما رفضته. وفي تصرف مفاجئ، أخذ الحارس الأكياس وألقاها بنفسه من فوق الجدار، دون توجيهها إلى سلة مهملات أو مكان مخصص للنفايات.



أثار المقطع تفاعلًا واسعًا وانتقادات حول مفاهيم النظافة العامة، وممارسات التخلص من القمامة في بعض المناطق بالهند.

Girl using an Airbnb in India and has to find a way to discard trash. pic.twitter.com/S5giE2RuAC August 2, 2025