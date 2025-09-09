أوباما يتفوق على توم هانكس في سباق جوائز "إيمي 2025"

وتفوّق أوباما على عدد من الأسماء البارزة في المجال، أبرزهم توم هانكس، ديفيد أتينبورو، إدريس إلبا، وفيبي والر-بريدج.
ويُعد هذا الفوز هو الثالث لأوباما بجائزة إيمي، بعد حصوله على الجائزة في عامي 2022 و2023 عن عملين وثائقيين من إنتاج شركته Higher Ground التي أسسها مع زوجته ميشيل.
ورغم غيابه عن الحفل الذي أقيم في 7 سبتمبر، أصبح أوباما أول رئيس أمريكي يفوز بجوائز إيمي تنافسية، متفوقًا حتى على دوايت أيزنهاور الذي حصل على جائزة شرفية عام 1956.
يُذكر أن مسلسل "محيطاتنا" يتناول التنوع البيئي في المحيطات وتهديدات التلوث والتغير المناخي، وعُرض لأول مرة في نوفمبر 2024.
