إجبار عمال على تمشيط أطنان من القمامة بحثا عن ساعة في الصين - صور

الواقعة بدأت مطلع يوليو عندما فقد الطفل ساعته داخل القطار، وتتبع موقعها أظهر أنها لا تزال في محطة داتونغ. تدخلت شركة نفايات بعد اتصال والدة الطفل بالخط الساخن، وبدأ البحث حتى العثور عليها.
ورغم عرض الأم مكافأة، رفضها العاملان. فيما روجت السلطات للحادثة كدليل على "الضيافة"، قوبل ذلك بانتقادات شعبية حادة، اعتبرت ما حدث إهدارًا للموارد واستغلالًا للعمال من أجل ساعة لا تتجاوز قيمتها 140 دولارًا.
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