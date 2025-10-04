كلبة بوليسية تنقذ مدربها في بريطانيا وتحصد جائزة الشجاعة - صور

الوكيل الإخباري- حصلت كلبة بوليسية على جائزة الشجاعة بعد إنقاذها حياة مدربها من رجل عدواني يحمل مجرفة في شقة بمدينة هال البريطانية.



وفي الأول من يوليو العام الماضي، استُدعيت الشرطية يويكو، البالغة من العمر أربع سنوات، ومدربها توم مارسدن إلى شقة مليئة بالدخان، حيث كان رجل تحت تأثير المخدرات يهدد حياة الآخرين وأشعل النار في الستائر وقطع الأثاث.



ووصف الشرطي مارسدن الحادثة قائلاً: "كان المشهد أشبه بفيلم رعب من ثمانينيات القرن الماضي، عندما اقتحم المشتبه به الباب الذي كنا نختبئ خلفه".



وأضاف أن الشارع كان مليئًا بالزجاج المكسور وأفرادًا من العامة، وكان المشتبه به يحاول إيذاء الضباط.



وعندما هدّد المتهم الشرطي قائلاً: "سأقتل كلبك"، اندفعت يويكو دون تردد وعضّت المشتبه به في بطنه؛ ما ساهم في تثبيته أرضًا وإتاحة الفرصة للشرطيين للقبض عليه.



وبحسب موقع BBC، وُجهت إلى الرجل تهم عدة، منها الاعتداء على موظفي الطوارئ، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات الشهر الماضي. وتسلمت يويكو جائزة مؤسسة "ذا بلو باو" للشجاعة، وسيحضر مدربها حفلًا في نادي كينيل بلندن لتكريمها رسميًا. وقال مارسدن: "الفوز بهذه الجائزة يعني لنا الكثير، رغم أننا لا نفعل ذلك من أجل التقدير، لكن الحصول على هذا التقدير رائع حقًا".



