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انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك إلى النهر - فيديو

ل
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت البرازيل، أمس الأحد، انهيار جسر يربط بين مدينتي إستريتو في ولاية مارانهاو وأجويارنوبوليس في ولاية توكانتينس، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس، حيث انهار الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 متراً.

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 وذكرت إدارة الإطفاء أنه تم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ شخص آخر.

 

 

 

 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث شمل 11 شخصا على الأقل مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر الذي يزيد عمقه عن 50 مترا.

لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إنه بحلول المساء أوقف غواصو الإنقاذ جهودهم بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.

 

لبنان 24

 

 

 
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