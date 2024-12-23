انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك إلى النهر - فيديو

لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إنه بحلول المساء أوقف غواصو الإنقاذ جهودهم بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.
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