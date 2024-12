انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك إلى النهر - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت البرازيل، أمس الأحد، انهيار جسر يربط بين مدينتي إستريتو في ولاية مارانهاو وأجويارنوبوليس في ولاية توكانتينس، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس، حيث انهار الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 متراً.



اضافة اعلان

وذكرت إدارة الإطفاء أنه تم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ شخص آخر.



JUST IN: Bridge in Brazil collapses while councilor records video. Reports of multiple casualties pic.twitter.com/jD75KXRGdd December 22, 2024

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث شمل 11 شخصا على الأقل مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر الذي يزيد عمقه عن 50 مترا.



لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إنه بحلول المساء أوقف غواصو الإنقاذ جهودهم بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.