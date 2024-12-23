 
الإثنين 2024-12-23 12:46 م
 

انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر - فيديو

ل
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت البرازيل، أمس الأحد، انهيار جسر يربط بين مدينتي إستريتو في ولاية مارانهاو وأجويارنوبوليس في ولاية توكانتينس، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس، حيث انهار الجزء الأوسط من الجسر، الذي يبلغ طوله 533 متراً.

اضافة اعلان

 

 وذكرت إدارة الإطفاء أنه تم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ شخص آخر.

 

 

 

 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث شمل 11 شخصا على الأقل مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر الذي يزيد عمقه عن 50 مترا.

لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إنه بحلول المساء أوقف غواصو الإنقاذ جهودهم بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.

 

لبنان 24

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

إزالة الاعتداءات على المياه

أخبار محلية حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لحماية الموارد المائية

ا

أخبار محلية وزير العمل: تحضير لإنشاء قاعدة بيانات عامة عن سوق العمل في الأردن

جانب من الجلسة الحوارية

أخبار محلية وزير الطاقة: قوانين الطاقة الجديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي

ا

شؤون برلمانية أسئلة نيابية تتحول لاستجوابات وجلسة رقابية عاصفة - تفاصيل

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي يلتقي الشرع - صور

ل

منوعات انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر - فيديو

النائب صالح العرموطي

أخبار محلية مشادة كلامية بين الصفدي والعرموطي بسبب رئيس الوزراء



 




الأكثر مشاهدة