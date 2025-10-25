بعد اختفائها الغامض.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة بيكاسو المفقودة - فيديو

وأوضح بيان للشرطة، يوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة لم تُحمّل على شاحنة النقل في مدريد قبل مغادرتها إلى غرناطة.
وكان منظمو المعرض قد أبلغوا عن اختفائها في 10 أكتوبر، بعدما أظهرت كاميرات المراقبة تفريغ 57 عملاً فنياً فقط من أصل 58 كانت في الشحنة.
وأشار البيان إلى أن وحدة حماية التراث التاريخي تواصل التحقيق دون الجزم بوجود شبهة جنائية، فيما تم تسجيل اللوحة في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة التي تضم نحو 57 ألف قطعة.
▪️Todo apunta a que ese cuadro ni siquiera habría subido al camión de transporte
🎙️María Martín, @RTVEAndalucia pic.twitter.com/wPBO3JYsw8
