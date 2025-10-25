بعد اختفائها الغامض.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة بيكاسو المفقودة - فيديو

الوكيل الإخباري- استعادت الشرطة الإسبانية لوحة للرسام بابلو بيكاسو تعود لعام 1919 بعنوان "حياة صامتة مع جيتار"، كانت قد اختفت مطلع أكتوبر قبل عرضها في معرض مؤقت بمدينة غرناطة.

وأوضح بيان للشرطة، يوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة لم تُحمّل على شاحنة النقل في مدريد قبل مغادرتها إلى غرناطة.



وكان منظمو المعرض قد أبلغوا عن اختفائها في 10 أكتوبر، بعدما أظهرت كاميرات المراقبة تفريغ 57 عملاً فنياً فقط من أصل 58 كانت في الشحنة.



وأشار البيان إلى أن وحدة حماية التراث التاريخي تواصل التحقيق دون الجزم بوجود شبهة جنائية، فيما تم تسجيل اللوحة في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة التي تضم نحو 57 ألف قطعة.





