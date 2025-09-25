خلطات منزلية فعالة للتخلص من روائح الحذاء الكريهة

🔹 أبرز الخلطات المنزلية للتخلص من رائحة الحذاء:
الخل الأبيض والماء
اخلطي كميات متساوية من الخل الأبيض والماء في بخاخ، ورشي داخل الحذاء، ثم اتركيه ليجف في الهواء.
صودا الخبز
انثري كمية من صودا الخبز داخل الحذاء طوال الليل، أو ضعيها في جورب قطني واتركيه داخله.
الزيوت العطرية والأعشاب
بلّلي منديلًا أو جوربًا بزيوت مثل القرفة أو خشب الأرز أو القرنفل، واتركيه داخل الحذاء ليلاً.
قطعة صابون جافة
اتركي قطعة صابون داخل الحذاء طوال الليل، إذ تمتص الروائح وتنعش الحذاء.
قشور الحمضيات
ضعي قشور البرتقال أو الليمون داخل الحذاء لإزالة الرائحة وترك رائحة منعشة.
تجميد الحذاء
ضعي الحذاء في كيس بلاستيكي محكم وأدخليه الفريزر طوال الليل، لقتل البكتيريا المسببة للروائح.
أوراق تجفيف الملابس
ضعي نصف ورقة تجفيف في كل فردة حذاء واتركيها طوال الليل لتنعيم الرائحة.
اغسلي الحذاء حسب تعليمات الشركة المُصنّعة.
أزيلي الأربطة والنعال الداخلية قبل الغسل.
جففي الحذاء في الهواء وأشعة الشمس.
خزّنيه في مكان جاف ومهوّى لمنع عودة الروائح.
الاهتمام الدوري بنظافة الحذاء وتجفيفه جيدًا هو الخطوة الأساسية للحفاظ على رائحة منعشة وتجنّب الإحراج.
