السبت 2025-09-27 12:15 م
 

دراسة تكشف أسرار طول عمر أكبر معمّرة في العالم - صورة

ماريا برانياس موريرا أكبر امرأة معمرة في العالم
 
السبت، 27-09-2025 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   اعتُبرت الإسبانية ماريا برانياس موريرا، البالغة من العمر 117 عاماً و168 يوماً، أكبر معمّرة في العالم، ما دفع الباحثين لدراسة تركيبها الجيني وأسلوب حياتها للكشف عن أسرار طول عمرها اللافت.

وخلال دراسة امتدت من يناير 2023 حتى أغسطس 2024، جمع الباحثون عينات من دم ولعاب وبراز ماريا عندما كانت تبلغ 116 عاماً، ليكتشفوا فعالية عالية في التمثيل الغذائي للدهون وانخفاضًا ملحوظًا في مستويات الكوليسترول، بفضل جيناتها ونظامها الغذائي المتوازن.


ماريا لم تدخن ، واتبعت نظاماً متوسطاً غنياً بالخضار والفواكه والبقوليات وزيت الزيتون، بالإضافة إلى تناولها اليومي للزبادي الطبيعي دون سكر.


اللافت أن الباحثين وجدوا مستويات مرتفعة من بكتيريا الأمعاء المفيدة مثل "يفيدوبكتيريوم"، والتي عادةً ما تتراجع مع التقدم في العمر، لكنها ارتبطت لدى ماريا بانخفاض الالتهابات وتحسن الصحة العامة، ويُعتقد أن الزبادي ساهم في الحفاظ عليها.


ووفق تحليل "الساعات الجينية"، تبيّن أن عمر ماريا البيولوجي كان أقل بـ 23 عاماً من عمرها الحقيقي، ما يعزز فهم العلماء للعوامل المؤثرة في طول العمر وجودة الحياة.

 

ارم نيوز 

 
 
