سلحفاة معمرة تتجاوز 100 عام تهاجر من اليونان إلى مصر - صورة

الوكيل الإخباري- قطعت سلحفاة معمرة يتجاوز عمرها 100 عام رحلة شاقة من شواطئ اليونان إلى الإسكندرية في مصر، متجاوزةً التيارات القوية للبحر الأبيض المتوسط، وعابرة ممرات بحرية مليئة بالسفن العملاقة.

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السلحفاة التي بلغ وزنها نحو 40 كيلوغراماً وطولها قرابة المتر، كانت تحمل علامة معدنية على زعانفها الأمامية تحمل الكود 13159، ما كشف عن هويتها وأصلها اليوناني.



وفي إعلان لها، أكدت وزارة البيئة المصرية العثور على السلحفاة على شاطئ النخيل في منطقة العجمي بالإسكندرية، حيث كانت على قيد الحياة وفي حالة صحية جيدة. وأضافت الوزارة أن الرقم المعدني عليها يؤكد أنها كانت قد رصدت في محمية باليونان وتم إطلاقها في البحر قبل رحلتها إلى مصر.



تم نقل السلحفاة إلى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل، وذلك لفحصها ورعايتها وفقاً للإجراءات المتبعة لحماية السلاحف المهددة بالانقراض وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية.



