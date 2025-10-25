كاميرا مراقبة توثق لحظة إشعال مراهق النار في زميله بتركيا - فيديو

وأظهرت التحقيقات أن الجاني سكب البنزين وأشعل النار عمداً، فيما طالب محامي الضحية بمحاكمته بتهمة الشروع في القتل ومحاسبة صاحب الورشة على الإهمال في إجراءات السلامة.
أما المتهم فأنكر نية الإيذاء، بينما لا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء التركي.
📌 Antalya'da 15 yaşındaki Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi E.A. bir anda alevler içinde kaldı— Halk TV (@halktvcomtr) October 24, 2025
📌 Motosiklet servisinde birlikte çalıştığı 16 yaşındaki A.K.K. tarafından ateşe verildiği iddia edildi pic.twitter.com/drcu4uvpFW
