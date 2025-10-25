السبت 2025-10-25 12:19 م
 

كاميرا مراقبة توثق لحظة إشعال مراهق النار في زميله بتركيا - فيديو

السبت، 25-10-2025 08:05 ص

الوكيل الإخباري-  أقدم مراهق في أنطاليا التركية على إحراق زميله داخل ورشة دراجات نارية بعد خلاف بينهما، ما تسبب في حروق طالت أكثر من نصف جسد الضحية وعجز دائم بنسبة 49%.

وأظهرت التحقيقات أن الجاني سكب البنزين وأشعل النار عمداً، فيما طالب محامي الضحية بمحاكمته بتهمة الشروع في القتل ومحاسبة صاحب الورشة على الإهمال في إجراءات السلامة.


أما المتهم فأنكر نية الإيذاء، بينما لا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء التركي.

 

 

