كاميرا مراقبة توثق لحظة إشعال مراهق النار في زميله بتركيا - فيديو

الوكيل الإخباري- أقدم مراهق في أنطاليا التركية على إحراق زميله داخل ورشة دراجات نارية بعد خلاف بينهما، ما تسبب في حروق طالت أكثر من نصف جسد الضحية وعجز دائم بنسبة 49%.

وأظهرت التحقيقات أن الجاني سكب البنزين وأشعل النار عمداً، فيما طالب محامي الضحية بمحاكمته بتهمة الشروع في القتل ومحاسبة صاحب الورشة على الإهمال في إجراءات السلامة.



أما المتهم فأنكر نية الإيذاء، بينما لا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء التركي.





📌 Motosiklet servisinde birlikte çalıştığı 16 yaşındaki A.K.K. tarafından ateşe verildiği iddia edildi 📌 Antalya'da 15 yaşındaki Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi E.A. bir anda alevler içinde kaldı📌 Motosiklet servisinde birlikte çalıştığı 16 yaşındaki A.K.K. tarafından ateşe verildiği iddia edildi pic.twitter.com/drcu4uvpFW October 24, 2025