الأحد 2025-09-21 10:56 ص
 

شاهد دب يهاجم تسعينية ويثير الرعب داخل متجر أمريكي!

لالارلا
تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحم دب أسود متجر "دولار جنرال" في نيوجيرسي وهاجم سيدة تبلغ من العمر 90 عامًا، مسبّبًا حالة من الذعر بين المتسوقين.

اضافة اعلان


الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء، حيث تجوّل الدب داخل المتجر وعضّ السيدة في ساقها، قبل أن تستخدم الشرطة الرصاص المطاطي لمحاولة إبعاده، دون جدوى، ما اضطرها إلى قتله.


ووثّق أحد الزبائن الحادثة بفيديو، مؤكداً أن ترك القمامة مكشوفة يجذب الدببة إلى المناطق السكنية، ما يزيد من خطر هذه المواجهات.

 

 

 

روسيا اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر الكرامة

أخبار محلية الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة

ثب

فن ومشاهير روان بن حسين تظهر من داخل سجن دبي وسط أنباء عن إضرابها عن الطعام - صورة

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من غزة

نقود أردنية

اقتصاد محلي 118.5 % نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي بنهاية تموز الماضي

قل

فن ومشاهير حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في أعمال "الأسبوع رفيع المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة

ررررر

فن ومشاهير شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة

شعار غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية



 
 





الأكثر مشاهدة