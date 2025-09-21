شاهد دب يهاجم تسعينية ويثير الرعب داخل متجر أمريكي!

الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء، حيث تجوّل الدب داخل المتجر وعضّ السيدة في ساقها، قبل أن تستخدم الشرطة الرصاص المطاطي لمحاولة إبعاده، دون جدوى، ما اضطرها إلى قتله.
ووثّق أحد الزبائن الحادثة بفيديو، مؤكداً أن ترك القمامة مكشوفة يجذب الدببة إلى المناطق السكنية، ما يزيد من خطر هذه المواجهات.
-
أخبار متعلقة
-
الألعاب النارية تحول حفل زفاف في دمشق إلى كارثة - فيديو
-
اكتشاف رفات بشري داخل حقيبة في مطار تامبا الأمريكي - صور
-
طائرة تعلق في الجو فوق فرنسا لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يُصدّق!
-
ضبط سوري وفلسطيني انتحلا صفة أطباء في عيادة غير مرخصة بالبصرة
-
نصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيراً" وربما "مليارديراً"
-
مصر .. كشف "المصير المؤسف" للسوار الفرعوني المفقود
-
كاميرا مخفية توثق دهس شاحنة لفتاة عمداً في قرية سورية - فيديو
-
مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)