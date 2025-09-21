شاهد دب يهاجم تسعينية ويثير الرعب داخل متجر أمريكي!

الوكيل الإخباري- اقتحم دب أسود متجر "دولار جنرال" في نيوجيرسي وهاجم سيدة تبلغ من العمر 90 عامًا، مسبّبًا حالة من الذعر بين المتسوقين.

اضافة اعلان



الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء، حيث تجوّل الدب داخل المتجر وعضّ السيدة في ساقها، قبل أن تستخدم الشرطة الرصاص المطاطي لمحاولة إبعاده، دون جدوى، ما اضطرها إلى قتله.



ووثّق أحد الزبائن الحادثة بفيديو، مؤكداً أن ترك القمامة مكشوفة يجذب الدببة إلى المناطق السكنية، ما يزيد من خطر هذه المواجهات.