طائرة تعلق في الجو فوق فرنسا لأكثر من ربع ساعة… والسبب لا يُصدّق!

وأوضحت هيئة الطيران المدني الفرنسية أن الرحلة، التي كانت متجهة من باريس إلى مدينة أجاكسيو في جزيرة كورسيكا، لم تتمكن من تلقي إذن الهبوط في الوقت المحدد، بسبب عدم استجابة المراقب المناوب.
وكشفت الهيئة أن إدارة الإطفاء تدخلت بعد الاشتباه بوجود خلل في برج المراقبة، حيث تبين أن المراقب كان نائمًا أثناء نوبة عمله. وبمجرد إيقاظه، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، دون وقوع أي أضرار.
وتُعد الحادثة تذكيرًا نادرًا بخطورة غياب الانتباه في مواقع المسؤولية داخل قطاع الطيران، رغم الإجراءات الصارمة المعمول بها.
