طرق بسيطة لتجنب لسعات الدبابير المؤلمة

الوكيل الإخباري- يتعرض البعض للسعات الدبابير أثناء التواجد في الطبيعة، ما يسبب آلاما شديدة وقد يؤدي في بعض الحالات إلى أعراض تحسسية خطيرة.

قالت أستاذة علم البيئة السلوكية في كلية لندن الجامعية، سيريان سامنر، في مقابلة مع موقع مجلة The Conversation: "هناك العديد من الطرق البسيطة لتجنب لسعات الدبابير أثناء النزهات في الطبيعة، ومن أبسطها وضع بعض الطعام في طبق بعيد عن مكان جلوسك، بحيث تنجذب هذه الحشرات إلى الطعام دون الاقتراب منك".