طرق بسيطة لتجنب لسعات الدبابير المؤلمة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يتعرض البعض للسعات الدبابير أثناء التواجد في الطبيعة، ما يسبب آلاما شديدة وقد يؤدي في بعض الحالات إلى أعراض تحسسية خطيرة.

قالت أستاذة علم البيئة السلوكية في كلية لندن الجامعية، سيريان سامنر، في مقابلة مع موقع مجلة The Conversation: "هناك العديد من الطرق البسيطة لتجنب لسعات الدبابير أثناء النزهات في الطبيعة، ومن أبسطها وضع بعض الطعام في طبق بعيد عن مكان جلوسك، بحيث تنجذب هذه الحشرات إلى الطعام دون الاقتراب منك".

 

وأضافت: "عندما يحاول البعض حماية أنفسهم من دبور يقترب منهم، يصابون بالذعر ويحاولون الهرب، أو يقومون بحركات فجائية مثل التلويح باليدين أو الصراخ. هذه التصرفات خاطئة، إذ يعتقد الدبور في هذه الحالة أنك حيوان مفترس فينقض عليك ويلسعك دفاعا عن نفسه. من الأفضل البقاء ساكنا ومحاولة إغلاق الفم لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي قد تجذب هذا النوع من الحشرات".

وأوضحت العالمة أن إناث الدبابير الصفراء والدبابير الألمانية (Vespula germanica) غالبًا ما تقترب من أماكن تجمع البشر أثناء النزهات بحثا عن طعام ليرقاتها، ويمكن اجتذابها بعيدا بوضع طبق يحتوي على الطعام في مكان آخر. وأضافت أن هذه الإناث تبحث عن اللحوم ومصادر البروتين عندما تكون يرقاتها في الخلية جائعة وبحاجة للطعام، بينما تنجذب نحو السكريات عندما تحتاج إلى الطاقة لنفسها فقط، أي عندما تبحث عن غذاء شخصي.

 
 
