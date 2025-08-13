طرق بسيطة لتجنب لسعات الدبابير المؤلمة

وأوضحت العالمة أن إناث الدبابير الصفراء والدبابير الألمانية (Vespula germanica) غالبًا ما تقترب من أماكن تجمع البشر أثناء النزهات بحثا عن طعام ليرقاتها، ويمكن اجتذابها بعيدا بوضع طبق يحتوي على الطعام في مكان آخر. وأضافت أن هذه الإناث تبحث عن اللحوم ومصادر البروتين عندما تكون يرقاتها في الخلية جائعة وبحاجة للطعام، بينما تنجذب نحو السكريات عندما تحتاج إلى الطاقة لنفسها فقط، أي عندما تبحث عن غذاء شخصي.
