عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي

الوكيل الإخباري- في إحدى قرى محافظة الغربية، حضر المحافظ أشرف الجندي إلى إحدى حفلات الزفاف وبصحبته "باقة ورد" مهداة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فما قصة هذا الشاب؟



أحمد ياسر المسيري، شاب من قرية مشلة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، احتفل بزفافه وسط تجمع الأهل والأصدقاء، لكن المفاجئ هو حضور المحافظ نيابة عن رئيس الجمهورية حاملا هديته الرئاسية، والتقط الصور التذكارية مع الشاب وعروسه وهدية الرئيس.



للشاب أحمد، قصة تعود إلى 8 سنوات عندما عُرف بـ"طفل السرطان"، والتقى الرئيس السيسي لأول مرة عام 2014 داخل القصر الجمهوري بعد أسابيع قليلة من تولي السيسي حكم البلاد، وكان عمره وقتها 6 سنوات يصارع سرطان الدم ويتلقى علاجه في مستشفى 57357.

في ذلك اليوم تعهد رئيس الجمهورية بدعمه ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له، وتكرر اللقاء مرة أخرى في العام التالي 2015 وتمكن الطفل المصاب من شق طريقه في رحلة العلاج والكفاح حتى أصبح أحد محاربي المرض الخبيث وانتصر عليه، وبات نموذجا لـ"انتصار الإرادة".



وقال أحمد، في لقاء مع صحيفة "الوطن" المصرية، إن الله من عليه بالشفاء منذ 3 سنوات، وأنه يدرس حاليا بقسم الكهرباء بمدرسة كفر الزيات الميكانيكية العسكرية، ويحلم الفتى الريفي بالالتحاق بالكلية الفنية العسكرية ليكون ضابطا بالجيش المصري.



وعن لقائه بالرئيس السيسي، وصف الشاب ذلك اليوم بأنه "كان الأسعد في حياتي"، قائلا إنه كان صغيرا في ذلك الوقت ولم يكن يعرف من هو لكنه كان يشاهده على شاشة التلفاز، وسأل والده عنه ليجيبه بأنه رئيس الجمهورية، فطلب من والده لقائه.



ويحكي الشاب ذلك الموقف، قائلا: "وقتها الدكاترة كانوا قايلين لبابا إن أي حاجة أطلبها لازم يعملها، وبعت بالفعل فاكسات عشان أقابل الرئيس وفعلا قابلته"، مضيفا أنه أهدى رئيس الجمهورية في لقائهما مصحفا اشتراه بـ20 جنيها.





