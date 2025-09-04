الخميس 2025-09-04 12:16 م
 

توقعات خفض الفائدة تعمّق خسائر الدولار

تراجع الدولار الأميركي، اليوم الخميس، في ظل أسبوع متقلّب بالأسواق، إذ أثارت بيانات سوق العمل القلق بشأن قوة التوظيف في الولايات المتحدة، ما عزّز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائد
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار الأميركي، اليوم الخميس، في ظل أسبوع متقلّب بالأسواق، إذ أثارت بيانات سوق العمل القلق بشأن قوة التوظيف في الولايات المتحدة، ما عزّز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر.اضافة اعلان


وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 98.178 نقطة، بعد أن فقد 0.17% في الجلسة السابقة. وارتفع اليورو إلى 1.1657 دولار، فيما استقرّت العملة البريطانية عند 1.3442 دولار، أما الين الياباني فقد سجّل 148.12 للدولار، بعد مكاسب طفيفة، وفقًا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.

وأكّد عدد من مسؤولي الفيدرالي، في تصريحات يوم الأربعاء، أن ضعف سوق العمل يعزّز موقفهم الداعي إلى خفض الفائدة تدريجيًا، وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف الشهري المقرّر صدوره يوم الجمعة، باعتباره مؤشرًا حاسمًا لتوجّه الفيدرالي في الأجل القريب.
 
 
