توقعات خفض الفائدة تعمّق خسائر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 98.178 نقطة، بعد أن فقد 0.17% في الجلسة السابقة. وارتفع اليورو إلى 1.1657 دولار، فيما استقرّت العملة البريطانية عند 1.3442 دولار، أما الين الياباني فقد سجّل 148.12 للدولار، بعد مكاسب طفيفة، وفقًا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وأكّد عدد من مسؤولي الفيدرالي، في تصريحات يوم الأربعاء، أن ضعف سوق العمل يعزّز موقفهم الداعي إلى خفض الفائدة تدريجيًا، وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف الشهري المقرّر صدوره يوم الجمعة، باعتباره مؤشرًا حاسمًا لتوجّه الفيدرالي في الأجل القريب.
-
أخبار متعلقة
-
تباين أداء الأسهم الآسيوية اليوم
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
النفط عالميا يتراجع للجلسة الثانية على التوالي
-
ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي وانخفاض نفط تكساس
-
تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل
-
النفط عالميا يهبط لكن لا يزال قرب ذروة شهر بفضل عقوبات أميركية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا