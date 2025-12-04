الخميس 2025-12-04 01:04 م

طرق فعّالة لإزالة بقع الزيت من الملابس بعد الغسيل

5
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   بقع الزيت من أكثر ما يسبب الإحباط بعد غسل الملابس، إذ قد تبقى ظاهرة رغم الغسيل، سواء كانت ناتجة عن زيت الطهي أو الزيوت التجميلية أو دهون الطعام. لكن لا داعي للقلق، فهناك طرق فعالة لإزالتها بسهولة.

لماذا تبقى بقع الزيت بعد الغسيل؟
الزيت مادة لا تذوب في الماء، وحتى مسحوق الغسيل العادي قد لا يكفي لإزالتها، خصوصًا على الأقمشة القطنية التي تمتص الدهون بسرعة.


طرق فعّالة لإزالة بقع الزيت بعد الغسيل
1) استخدام مزيل البقع ومسحوق غسيل قوي
ضعي القليل من مزيل البقع السائل مباشرة على البقعة، افركيها برفق، ثم أعيدي الغسيل بالماء الدافئ.
2) الصابون القوي أو صابون الغسيل
اخلطي القليل من الصابون مع ماء دافئ، افركي البقعة، واتركيها دقائق قبل الغسيل.
3) بودرة الأطفال أو النشا
رشي كمية بسيطة على البقعة لامتصاص الزيت لمدة 15–20 دقيقة، ثم أزيلي البودرة واغسلي كالمعتاد.
4) الخل الأبيض أو الليمون (للقماش الأبيض)
ضعي كمية صغيرة على البقعة لتفكيك الدهون دون إتلاف القماش.
5) الغسيل بالماء الدافئ أو الساخن
بعد معالجة البقعة، اغسلي بالماء الدافئ إذا كانت تعليمات الغسيل تسمح بذلك، لأن الحرارة تساعد على إذابة الزيت.


نصائح مهمة
لا تضعي الملابس في المجفف قبل التأكد من زوال البقعة، لأن الحرارة تثبتها.
اختبري المنتجات على جزء صغير من القماش قبل الاستخدام.
عالجِي البقعة فورًا للحصول على أفضل نتيجة.

 

 

 
 


