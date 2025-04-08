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كارثة على الطريق السريع في البرازيل.. انفجار صهريج يلتهم 27 مركبة - فيديو

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من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 08-04-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   وثق فيديو متداول على نطاق واسع انفجار صهريج محمل بمادة كيميائية على الطريق السريع جنوب البرازيل، مما أسفر عن اشتعال النيران في 27 مركبة وإصابة 12 شخصًا على الأقل.

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وقع الحادث بعد انقلاب شاحنة صهريج محملة بالإيثانول على الطريق السريع بالقرب من مدينة بالهوكا، في ولاية سانتا كاتارينا. تسبب الانفجار في اشتعال النيران بـ27 مركبة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

 

وأصيب سائق الشاحنة وزوجته بحروق، وتم نقلهما إلى مركز طبي. كما تم نقل ثلاثة آخرين مصابين بحروق بواسطة سيارات الإسعاف.

 

 

لبنان 24

 

 
gnews

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