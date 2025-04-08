كارثة على الطريق السريع في البرازيل.. انفجار صهريج يلتهم 27 مركبة - فيديو

الوكيل الإخباري- وثق فيديو متداول على نطاق واسع انفجار صهريج محمل بمادة كيميائية على الطريق السريع جنوب البرازيل، مما أسفر عن اشتعال النيران في 27 مركبة وإصابة 12 شخصًا على الأقل.



اضافة اعلان

وقع الحادث بعد انقلاب شاحنة صهريج محملة بالإيثانول على الطريق السريع بالقرب من مدينة بالهوكا، في ولاية سانتا كاتارينا. تسبب الانفجار في اشتعال النيران بـ27 مركبة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

وأصيب سائق الشاحنة وزوجته بحروق، وتم نقلهما إلى مركز طبي. كما تم نقل ثلاثة آخرين مصابين بحروق بواسطة سيارات الإسعاف.



Veja como começou o incêndio e o fogo se alastrando para os demais carros.

22 carros e 3 carretas atingidos pelo incêndio, após tombamento da carreta com combustível. 19h38(domingo) - BR 101(Morro dos Cavalos- SC:Veja como começou o incêndio e o fogo se alastrando para os demais carros.22 carros e 3 carretas atingidos pelo incêndio, após tombamento da carreta com combustível. pic.twitter.com/mByT2j3rJc April 6, 2025