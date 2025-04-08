كارثة على الطريق السريع في البرازيل.. انفجار صهريج يلتهم 27 مركبة - فيديو

Veja como começou o incêndio e o fogo se alastrando para os demais carros.
22 carros e 3 carretas atingidos pelo incêndio, após tombamento da carreta com combustível. pic.twitter.com/mByT2j3rJc
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