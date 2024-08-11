ما حصل معها لا يُصدق.. وفاة مريضة بانفجار جهاز أشعة في مصر

وفي التفاصيل، ذهبت شيماء عويس لأحد مراكز الأشعة الكبرى، لعمل أشعة بالصبغة على عنق الرحم لمعرفة أسباب عدم الحمل مجددا، حيث رزقها الله بابنتين، وكانت حماتها تلح على إنجاب طفل ذكر.
وبعد مرور دقائق قليلة، سمعت صفاء شقيقة المريضة صوت انفجار في الداخل، ثم خرج الأطباء والممرضون يهرولون هاربين من غرفة الأشعة، فيما حاولت صفاء الدخول لإنقاذ شقيقتها لكنها لم تفلح من كثرة الدخان وهول الموقف، ولم تستطع شيماء مساعدة نفسها والنجاة بنفسها من الغرفة المشتعلة حيث كانت تحت تأثير المخدر.
وفي تصريحات قال محمد عويس شقيق الراحلة إنه كان مسافرا خارج القاهرة حينما تلقى مكالمة من شقيقته في حالة انهيار تخبره فيها أن شقيقتهما الكبرى شيماء في حالة خطرة بعد انفجار جهاز الأشعة.
أكد عويس أن الطاقم الطبي والتمريض هربوا وتركوا شقيقته داخل جهاز الأشعة المنفجر، وأن مركز الأشعة ورغم شهرته لم يكن مجهزا بطفايات للحريق، حيث هرع عدد من العاملين والحضور إلى سوبر ماركت أسفل البناية لجلب طفايات حريق ومحاولة إطفاء النيران.
وبعد السيطرة على الحريق، تم نقل المجني عليها شيماء إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأثناء خروجها من غرفة الحريق على سرير متحرك، فوجئت طفلتها وشقيقتها بمنظر احتراق وجهها والنصف العلوي من جسدها بشكل كبير، ما شكل صدمة للابنة الصغيرة التي تعرضت للإغماء جراء المشهد، بحسب شقيق الضحية.
وظلت شيماء في قسم العناية المركزة لمدة 5 أيام، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، يوم الخميس الماضي، على سرير المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
خبرٌ سار لمحبي السفر!
-
طفل يتسبّب بحادث صادم... قاد سيارة عكس السير ودهس أخر في مصر
-
شاهد رجل يطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة في إسطنبول
-
القبض على 4 أشقاء سمموا والدهم للتخلص منه في مصر
-
لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا
-
في ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2033.. المريخ والمشتري يقترنان الأربعاء
-
أفضل دعاء للأبناء
-
عناكب بحجم الجرذان تغزو بريطانيا