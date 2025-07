مراسل برازيلي يكتشف جثة فتاة مفقودة خلال بث مباشر لحادث غرق - فيديو

الوكيل الإخباري- عاش مراسل تلفزيوني برازيلي لحظة صادمة أثناء تغطيته لحادثة غرق، عندما داس دون قصد على جثة فتاة مفقودة خلال بث مباشر من نهر ميريم في شمال شرق البلاد.

وكان الصحفي لينيلدو فرازاو يُعد تقريرًا ميدانيًا حول اختفاء فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا تُدعى رايسا، والتي فُقدت أثناء السباحة مع أصدقائها في مياه النهر.



وخلال التصوير، نزل فرازاو إلى مياه النهر ليُظهر عمقها وخطورتها، لكنه تفاجأ بشيء غريب تحت قدميه، فقفز مذعورًا وهو يصرخ لفريقه: "أعتقد أن هناك شيئًا في قاع الماء... يبدو وكأنه ذراع. هل يمكن أن تكون هي؟".



وقد بدت ملامح التوتر والصدمة واضحة على المراسل بينما كان ينسحب بسرعة من المياه، وسط ذهول وقلق من الطاقم الموجود في الموقع.



وعقب الحادثة، كثّفت فرق الإنقاذ عمليات البحث في المنطقة، ليتم في وقت لاحق العثور على جثة الطفلة في نفس الموقع الذي صوّر فيه فرازاو تقريره.



وأظهرت نتائج التشريح أن الفتاة تُوفيت نتيجة الغرق، دون وجود أي علامات على العنف، فيما أشارت التحقيقات إلى أن قوة التيار المائي والحفر العميقة في قاع النهر كانت عاملاً رئيسياً في وقوع الحادث المأساوي.





