مشهد "بديع".. فرار ملايين النحل من شاحنة في أمريكا _ فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأميركية عن فرار قرابة 250 مليون نحلة إثر انقلاب شاحنة محمّلة بخلايا نحل قرب مدينة ليندن، في حادث غير مألوف أثار تحذيرات أمنية وبيئية.

وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تنقل نحو 31.7 طنًا من خلايا النحل، عندما فشل السائق في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب المقطورة داخل خندق. وأكدت الشرطة أن السائق نجا دون إصابات.



وتم توجيه نداءات عاجلة إلى السكان بتجنّب موقع الحادث، بسبب وجود "أسراب نحل طليقة" قد تكون عدوانية تجاه المارة.



وتعمل فرق متخصصة الآن على احتواء النحل وإعادة تأمين المنطقة.





A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path.#USA #TruckAccident #Whatcom… pic.twitter.com/i1EAVlcezQ 250 million bees unleashed after truck crash in the U.S.A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path. #Bees May 31, 2025

250 million bees escape after truck overturns in Washington State yesterday on May 30, 2025. pic.twitter.com/sED6YCiTUm May 31, 2025