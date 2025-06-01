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مشهد "بديع".. فرار ملايين النحل من شاحنة في أمريكا _ فيديو

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تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأميركية عن فرار قرابة 250 مليون نحلة إثر انقلاب شاحنة محمّلة بخلايا نحل قرب مدينة ليندن، في حادث غير مألوف أثار تحذيرات أمنية وبيئية.

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وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تنقل نحو 31.7 طنًا من خلايا النحل، عندما فشل السائق في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب المقطورة داخل خندق. وأكدت الشرطة أن السائق نجا دون إصابات.


وتم توجيه نداءات عاجلة إلى السكان بتجنّب موقع الحادث، بسبب وجود "أسراب نحل طليقة" قد تكون عدوانية تجاه المارة.


وتعمل فرق متخصصة الآن على احتواء النحل وإعادة تأمين المنطقة.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
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