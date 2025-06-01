مشهد "بديع".. فرار ملايين النحل من شاحنة في أمريكا _ فيديو

وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تنقل نحو 31.7 طنًا من خلايا النحل، عندما فشل السائق في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب المقطورة داخل خندق. وأكدت الشرطة أن السائق نجا دون إصابات.
وتم توجيه نداءات عاجلة إلى السكان بتجنّب موقع الحادث، بسبب وجود "أسراب نحل طليقة" قد تكون عدوانية تجاه المارة.
وتعمل فرق متخصصة الآن على احتواء النحل وإعادة تأمين المنطقة.
A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path.#Bees #USA #TruckAccident #Whatcom… pic.twitter.com/i1EAVlcezQ
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