الأحد 2025-09-07 07:44 ص
 

ممرضة تنقذ مسنًا بعد إعلان وفاته داخل مول بالكويت

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 07-09-2025 07:06 ص

الوكيل الإخباري-   في مشهدٍ إنسانيٍّ مؤثّر، تمكّنت الممرضة المصرية رضا محمد، المقيمة في الكويت، من إنقاذ حياة مسنّ كويتي داخل أحد المجمعات التجارية الكبرى، بعد أن أعلن فريق الطوارئ وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقعت الحادثة داخل 360 مول بمنطقة الزهراء، حيث سقط رجل كويتي يبلغ من العمر 70 عامًا مغشيًا عليه على الأرض، ليبدأ فريق الإسعاف محاولات إنعاشه قبل أن يعلنوا وفاته.

لكن الصدفة وضعت الممرضة المصرية في المكان ذاته، فسارعت إلى التدخّل وأجرت له عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بإصرار ودقّة، ما أعاد له النبض وأنقذ حياته.

المشهد، الذي وثّقه أحد المتواجدين في "المول"، سرعان ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، لتُلقّب رضا محمد بـ"البطلة"، ويُصبح اسمها حديث الساعة في الكويت.

وفي لفتة تقدير رسمية، كرّم وزير الصحة الكويتي الممرضة المصرية ومنحها شهادة تقدير عرفانًا بجهودها، مؤكّدًا أن ما قامت به جاء بدافع إنسانيّ خالص، ودون أن تكون في موقع عملها.

